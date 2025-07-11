Приграничные политики жалуются, что близость к России и Белоруссии препятствует экономическому развитию. Раньше местные чиновники пересекали границу, чтобы попытаться сотрудничать. "Были соглашения о сотрудничестве и с Белоруссией, и с Россией, я посещал эти страны при исполнении служебных обязанностей", - заявил председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс. Он заявил, что никаких попыток вербовки не было.

Председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс в свою очередь отметил, что "у самоуправления когда-то было такое сотрудничество, но оно давно прекращено. Я сам последний раз был в России в девяностые годы, поэтому сложно сказать, как это повлияет". Что именно может повлиять допуск к гостайне, мэры не знают. Мэр Лудзы - единственный, кто уже подал заявку на допуск к гостайне.

Как заявил председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич, "никто из нас не знает, по какой причине откажут или не откажут, и насколько добросовестно службы анализируют биографию и связи каждого заявителя. Одному человеку могут дать разрешение за одно и то же нарушение, а другому - нет".

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш в свою очередь указал, что "должностные лица Даугавпилсского самоуправления, например, исполнительный директор и его заместители ранее, так и председатель городской думы и его заместитель в этот раз, ранее получали и получат разрешения, а исполнительный орган городской думы будет работать". Даугавпилсское и Юрмальское самоуправления формально не расторгали соглашения с Россией и Белоруссией, заявило Министерство иностранных дел в конце мая. Андрей Элксниньш указал, что "министерство иностранных дел должно проверить информацию. Даугавпилса там нет".

На вопрос, были ли на этот раз расторгнуты и формальные договоры, он заявил, что уже ответил на этот вопрос. Министр Чударс готовится к тому, что в случае отказа чиновники самоуправления окажут сопротивление. "В Латвии у нас также есть возможность в случае отрицательного ответа провести повторную проверку в судебных инстанциях: в административном суде, это может занять время, но в конечном итоге мы приходим к законному решению", - сказал министр. Если суд также согласится с тем, что разрешение не следует выдавать, министр обратится в думу с предложением депутатам сменить должностное лицо. Если дума будет сопротивляться, министр готов уволит мэра. (Lsm.lv)