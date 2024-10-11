Министр: «Мы вообще не можем себе позволить проект Rail Baltica».

Он отметил, что планирование проекта "Rail Baltica" неверно на государственном уровне. Если когда-то затраты на проект были запланированы в размере 1,9 млрд евро, то теперь они прогнозируются в приблизительном объеме 10 млрд евро.

"Конечно, есть инфляция, но очевидно, что не было надлежащего планирования и продвижения проекта. Лично я не понимаю, как сейчас можно поддержать почти 10-миллиардные расходы на "Rail Baltica". Может быть, у многих жителей была мечта, что мы в Риге сядем в поезд и выйдем в Берлине, но сейчас мы понимаем, что садиться в поезд придется в Саласпилсе. 10 млрд евро! У Латвии нет денег, но никто не может честно сказать, что мы вообще не можем позволить себе "Rail Baltica", - подчеркнул Краузе.

Министр особо отметил, что такие деньги из бюджета на проект Латвия выделить не может и должна взять кредит. Брюссель изначально обещал профинансировать 85% проекта, но сейчас можно сделать вывод, что реальное финансирование будет намного меньше и может получиться наоборот: 15% даст Брюссель, а 85% должна будет обеспечить Латвия.

"Я не могу согласиться с тем, что мои дети и внуки будут платить за "Rail Baltica", к тому же еще нельзя знать, будут ли поезда, которые по этой дороге поедут. О них сейчас никто не говорит ", - отметил Краузе.

Министр подчеркнул, что это его личное мнение. Позиция представляемого министром Союза зеленых и крестьян такова, что 85% проекта должна финансировать Европа и трасса "Rail Baltica" должна пройти через Ригу, а также нужно четко знать источники финансирования.

"Если у нас нет денег, то мы не покупаем люксовые вещи ни для себя, ни для дома, ни для семьи. В данном случае мы сидим в деревянном сарайчике и мечтаем, что у нас будет дворец, что нам кто-то даст миллиарды на постройку этого дворца", - отметил министр.

Он упомянул и то, что о проекте сложилось много мифов, например, о военной мобильности. Военная мобильность очень важна, но сейчас для ее целей доступна хорошая дорожная сеть, да и в проекте "Rail Baltica" в Латвии предусмотрено построить только четыре моста, которые значительной ценности в аспекте военной мобильности не имеют. Их, как показывает опыт войны в Украине, уничтожают в первую очередь.

Для военной мобильности гораздо важнее развить хорошую дорожную сеть, пояснил Краузе.

Как сообщалось, 13 июня этого года по предложению 34 депутатов Сейм решил создать парламентскую комиссию по расследованию ошибок в реализации проекта "Rail Baltica". Комиссии установлен шестимесячный срок работы.

Также сообщалось, что в соответствии с докладом об исследовании ситуации в проекте "Rail Baltica", проведенным высшими ревизионными учреждениями стран Балтии, сейчас нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной магистралью "Rail Baltica".

