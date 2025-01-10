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Министр Браже объявила главные задачи внешней политики Латвии

Редакция PRESS 10 января, 2025 12:38

Новости Латвии 0 комментариев

Главной задачей внешней политики Латвии является и будет укрепление нашей безопасности, экономического развития и благосостояния, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), в четверг, 9 января, Браже подала в Кабинет министров доклад о проделанной в сфере иностранных дел в 2024 году работе и намеченной деятельности по внешней политике страны и вопросам Европейского союза (ЕС) в 2025 году.

МИД акцентирует внимание на том, что внешняя политика Латвии едина и реализуется в тесном сотрудничестве с президентом, Сеймом, премьер-министром, министерствами, самоуправлениями, социальными партнерами, в том числе гражданским обществом, предпринимателями и академическими организациями.

В МИД пояснили, что ежегодный доклад является главным документом внешнеполитического планирования, в котором представлен отчет о проделанной работе за предыдущий год и определены основные задачи на конкретный год. 14 января доклад будет рассмотрен в Кабинете министров, а 30 января состоятся ежегодные дебаты по внешнеполитическому докладу в Сейме.

Браже отмечает, что политикой России служит война и в ближайшие годы это не изменится. По мнению министра, долгосрочная напряженность с Россией и исходящая от нее угроза - это новое "нормальное", и оно распространяется на каждого и в Латвии, и в наших странах-союзниках.

"Наша позиция ясна: мы продолжим укреплять свою безопасность и потенциал для отражения угроз, ограничивать Россию и увеличивать поддержку Украины, используя возможности службы иностранных дел по всему миру", - заявила министр иностранных дел.

В докладе отмечается, что в этом году в международных организациях будет продолжена работа по изоляции России и Беларуси. Так, в 2024 году Россия не была избрана в комиссию ООН по развитию науки и технологий и исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН, а на конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия Россия второй раз подряд не попала в исполнительный совет организации.

В международных организациях одним из приоритетов Латвии является поддержка Украины. В докладе подчеркивается, что это также одна из целей Латвии как кандидата на членство в Совете безопасности ООН.

В докладе говорится, что в 2025 году во внешней политике Латвии будет три основных направления работы. Во-первых, это укрепление безопасности Латвии и основанного на правилах международного порядка. Вторым направлением станет укрепление экономического роста и устойчивости, повышение конкурентоспособности и глобального влияния ЕС. Третье направление - это участие общества в формировании внешней политики, защита интересов подданных Латвии, сотрудничество с диаспорой.

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