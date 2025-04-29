Министерство предлагает сделать исключение из ограничений на рост зарплат: прибавят более 30%

Как поясняет Минсообщения, в 2025 году в соответствии с нормативами общие расходы на персонал в обществе капитала могут быть увеличены не более чем на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, однако министерством предлагает ввести исключения.

Как отмечает министерство, ограничения по зарплатам работников не могут применяться к представителям критически важных для отрасли, но недостаточно высоко оплачиваемых профессий, таким как машинисты, кондукторы, а также в отдельных обществах капитала для реализации новых проектов. Исключения не будут распространяться на членов советов и правлений обществ капитала.

В соответствии с предложениями министерства общие расходы на персонал предприятия по реализации проекта железной дороги "Rail Baltica" в Латвии ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) в 2025 году планируется увеличить на 32,5%, для диспетчеров управления воздушным сообщением ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) - на 25%, для работников департамента управления воздушным сообщением, департамента технического обеспечения и департамента обеспечения качества - на 15%.

Расходы на персонал в авиакомпании "airBaltic" планируется увеличить на 20%, в ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (ЛГЦРТ) - на 18%, в АО "Pasažieru vilciens"- на 9,5%, в Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) - на 6,55%, в Латвийской морской администрации (ЛМА) и Автотранспортной дирекции (АТД) - на 5%.

В министерстве отметили, что в новом договоре EDzL о делегировании на 2025 год планируется установить новые задачи, для выполнения которых необходимы дополнительные сотрудники, что означает увеличение расходов на зарплаты. Общий прирост бюджета на оплату труда запланирован примерно в размере 32,5%, из них 1,5% составит прирост зарплат имеющихся работников, а остальное увеличение связано с ростом объемов проекта.

В свою очередь LGS в дальнейшем прогнозирует увеличение полетов как гражданских, так и военных самолетов, поэтому повышение зарплат не только удержит действующий высококвалифицированный персонал, но и позволит увеличить штат в запланированном объеме, чтобы обеспечить растущий спрос на услуги.

В отношении "airBaltic" Минсообщения отмечает, что рост предприятия за счет увеличения числа перевезенных пассажиров, выручки, количества полетов и количества самолетов связан в том числе с увеличением числа работников и расходов на персонал. По мнению министерства, распространение ограничений на увеличение зарплат в "airBaltic" негативно скажется на возможностях достижения показателей роста, необходимых для первоначального публичного предложения акций (IPO).

В свою очередь ЛГЦРТ находится в фазе быстрого развития, когда начато несколько проектов государственного значения. Для реализации этих проектов на предприятии увеличено число сотрудников, в том числе в 2024 году на работу принято 40 человек, а в 2025 году планируется привлечь более 30 сотрудников. Если не будет исключений, ЛГЦРТ не сможет выполнить свои обязательства по реализации проектов государственного значения, подчеркивает Минсообщения.

Также в 2025 году необходимо увеличить фонд оплаты труда в PV, чтобы обеспечить объем запланированных перевозок, частично компенсировать отставание зарплат от рыночной медианы, обеспечить справедливую оплату труда, удержать и мотивировать работников.

В случае с ДБДД общий объем кадровых ресурсов и затраты на оплату труда невозможно уменьшить из-за расширения деятельности учреждения и для достижения целей, включенных в среднесрочную стратегию деятельности.

В АТД нынешнее регулирование создает существенные риски для поддержания дальнейшей конкурентоспособности на рынке рабочей силы. В дирекции необходимо увеличить расходы на персонал, чтобы обеспечить конкурентоспособную зарплату, привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов, гарантировать качественное и эффективное выполнение делегированных государством функций, отмечает Минсообщения.

Участие ЛМА дополнительно необходимо в реализации нескольких проектов, финансируемых из фондов ЕС, что потребует соответствующего увеличения фонда зарплат.

