«Министерство нашло миллионы, забрав деньги у детей»: общество возмущено решением чиновников

Поскольку в настоящее время на реализацию данного мониторинга имеется 3 187 055 евро, Министерство образования и культуры планирует перераспределить дополнительную необходимую сумму из других программ, в том числе 11 870 694 евро из программы «Расширение доступа к интересному образованию, досугу и услугам по уходу за детьми для учащихся, находящихся в группе риска социальной изоляции, и детей с особыми потребностями».

Именно это сообщение, что недостающие деньги будут изъяты с мер, целевой аудиторией которых являются дети с особыми потребностями, вызвала возмущение общественности.

"Отлично: Минобразования нашло миллионы на "систему мониторинга", забрав деньги у детей с особыми потребностями", - пишет в социальной сети "Х" руководитель Центра подростковой и юношеской психотерапии Нил Константинов.

В комментариях отмечают:

- Отличная идея, где украсть – у тех, кто в этом больше всего нуждается. Народ не оставит детей одних – давайте объединимся!

- По крайней мере, было бы справедливо написать: «забрали» вместо «нашли».

- Своим там будет легче деньги перекачивать. Хорошо отработанныя система.

- Потому что теперь они смогут сами освоить эти миллионы, а не тратить их на каких-то детей.