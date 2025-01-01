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Минимальная месячная зарплата в Латвии повышена до 740 евро

© LETA 1 января, 2025 12:11

Новости Латвии 0 комментариев

С этого года минимальная месячная заработная плата в Латвии повышается с 700 до 740 евро.

Как заявил министр благосостояния Улдис Аугулис, это решение знаменует собой постепенный переход к новой системе, когда минимальная зарплата будет определяться в процентном отношении к средней зарплате по стране, что "безусловно улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников".

Обобщенные Министерством благосостояния данные свидетельствуют, что в 2023 году в Латвии было трудоустроено 822 489 жителей. По данным Центрального статистического управления, в 2023 году в частном секторе было 99 270, или 18,6% работников, у которых доходы были ниже или на уровне минимальной зарплаты, а в общественном секторе - 29 012 работников, или 12,6%, сообщает Минблаг.

В период с 2020 по 2023 год в общественном секторе немного выросла доля получателей минимальной зарплаты и более низких зарплат - с 10,4% в 2020 году до 12,6% в 2023 году, а в частном секторе доля получателей минимальной зарплаты сократилась с 21,2% до 18,6%.

Минимальную месячную заработную плату получают работники низкой квалификации, при этом отражается продуктивность такой работы, поэтому существенного влияния на конкурентоспособность отраслевой рабочей силы на рынке труда в долгосрочной перспективе не ожидается, отметили в министерстве.

Минблаг также отмечает, что рост минимальной зарплаты напрямую повышает покупательную способность получателей малых зарплат, положительно влияя на внутренний спрос, что является одной из опор роста экономики. Кроме того, в министерстве надеются, что эти изменения поспособствуют выравниванию зарплат между странами Балтии, а также сближению со средним уровнем зарплат в остальных странах Евросоюза, что является одним из инструментов снижения потока эмиграции.

Минблаг считает, что рост зарплат может стать серьезным стимулом для создания новых конкурентных преимуществ, а также способствовать инновациям и инвестициям в новые технологии для снижения издержек и повышения производительности производственных ресурсов, сообщили в министерстве.

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