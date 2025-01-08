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Минарета нет, а молитвы есть: молельный дом в Риге стал слишком мал для мусульман, нужна мечеть?

Редакция PRESS 8 января, 2025 09:44

Латышские СМИ 0 комментариев

Scanpix/Photo by AFP

Накануне Нового года в интернете разгорелась дискуссия после публикации заместителя мэра Риги Эдварда Ратниекса ("Национальное объединение") в соцсети X. Он перепостил пост своей коллеги по партии Лианы Ланги, в котором она высказывалась против исламизации Латвии, а также поделился прошлогодним сообщением о планах мусульман, проживающих в Латвии, построить первую классическую мечеть в стране.

Лиана Ланга прокомментировала эти новости следующим образом: «В Латвии необходимо принять закон против исламизации и строительства мечетей. Латвия никогда не станет исламской страной, не надейтесь! У вас есть свои земли, живите там!» Этот пост, опубликованный в сентябре прошлого года, собрал сотни лайков и поддерживающих комментариев, что вновь вызвало обсуждения о целесообразности строительства мечети в Латвии.

Сравнивая с другими странами Европейского союза, Латвия остается одной из наименее исламизированных стран, где лишь около 0,05% населения исповедуют ислам. У мусульман в Латвии нет своей классической мечети, и они собираются на молитвы в специально оборудованных помещениях, расположенных в жилых домах или их пристройках, где не имеется характерных атрибутов мечети, таких как минарет.

Точное количество мусульман в Латвии неизвестно, различные источники указывают цифры от тысячи до 12 000 человек. Однако подчеркивается, что реально соблюдают религиозные каноны и посещают мечеть лишь около 20% из них. В целом мусульманские общины в Латвии объединяют лишь несколько сотен верующих. Как и в христианстве, в исламе существуют разные направления — сунниты, шииты, суфии, что исключает возможность строительства одной общей мечети для всех мусульман. Поскольку в Латвии большинство мусульман являются суннитами, если и будет построена мечеть, то она, скорее всего, будет предназначена именно для них.

Десять лет назад в Риге, на улице Авоту, 19, было анонсировано строительство Исламского культурного центра, в котором планировалось разместить мечеть. Однако здание не получило классический минарет, и обычный прохожий даже не подозревает, что это место используется для молитв. Хотя предполагалось, что здание откроется еще десять лет назад, только около года назад там начал проповедовать муфтий. Процесс адаптации здания под нужды мусульманской общины оказался сложным. До этого рижские мусульмане собирались на молитвы в пристройке Исламского культурного центра на улице Бривибас, 104.

На обоих указанных адресах зарегистрированы несколько мусульманских общин — Halal, Amina, Iman, Koran, Islam и другие. Мусульманские общины также существуют в других городах Латвии, таких как Вентспилс, Даугавпилс и Екабпилс. В настоящее время в Латвии действует около 16 мусульманских общин.

Тем не менее, несмотря на обсуждения, мусульманская община в Латвии, по всей видимости, не имеет достаточно сил и средств для строительства классической мечети с минаретом, хотя разговоры об этом ведутся уже около 30 лет. В 1990-е годы, вскоре после восстановления независимости Латвии, была идея построить мечеть на пересечении улиц Цесу и Бривибас, недалеко от перекрестка улиц Сенчу и Пернавас. Планировалось, что минарет станет доминантой, видимой для тех, кто едет в центр города через Воздушный мост. Однако позднее на этом участке построили банк, и идея строительства мечети была отложена.

Вопрос строительства мечети снова стал актуальным осенью прошлого года, когда Исламский культурный центр на улице Бривибас стал слишком мал для всех своих посетителей, и молитвы приходилось проводить в два потока.

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