Миллиардер Пётр Авен убежден, что выполнил все необходимые критерии для исключения его из санкционного списка ЕС

Суд ЕС рассматривает возможность упрощения наложения санкций на российских олигархов. В пяти делах, связанных с оспариванием включения в санкционные списки, упоминается так называемый «критерий G» — «критерий олигархов». Согласно этому критерию, если предприниматель играет ведущую роль в экономическом секторе, который приносит значительный доход российскому бюджету, его включение в санкционный список и, как следствие, заморозка активов и ограничение свободы передвижения считаются обоснованными, поскольку это может повлиять на финансовые ресурсы, доступные российским властям для ведения военных действий.

Что касается «критерия G», связанного с участием в значимой экономической деятельности в России, Авен утверждает, что продал все свои российские активы и проживает в Латвии, не занимаясь никаким бизнесом в России. По его мнению, это подтверждается и более ранним решением Суда ЕС, что он выполнил все требования для снятия санкций.

Ранее агентство LETA сообщало, что в санкционном списке ЕС находятся российский миллиардер и основатель финансовой группы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Пётр Авен, олигарх Дмитрий Мазепин и более 2000 других лиц. В 2022 году на имущество Фридмана был наложен арест, а также ему запрещён въезд в ЕС. Авен, будучи гражданином Латвии, владеет недвижимостью в этой стране. ЕС включил его в санкционный список как одного из ближайших к президенту России Владимиру Путину олигархов, с которым тот регулярно консультируется и который, по мнению ЕС, не действует независимо от президента. Авен и Фридман прилагали различные усилия для снятия западных санкций.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что в 2024 году Авен и Фридман продали свои акции в российском «Альфа-Банке» своему партнёру Андрею Косогову, а также свои доли в страховой компании «АльфаСтрахование». Как отмечала газета Financial Times, оба миллиардера надеялись, что эти шаги помогут оспорить наложенные на них санкции ЕС. Помимо ЕС, ограничительные меры против Авена и Фридмана ввели США, Великобритания и другие страны.

В прошлом году Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях против Авена и Фридмана от 28 февраля 2022 года. Однако вскоре после этого Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях в отношении обоих бизнесменов.