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Миллиардер Пётр Авен убежден, что выполнил все необходимые критерии для исключения его из санкционного списка ЕС

Редакция PRESS 4 июля, 2025 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Миллиардер Пётр Авен, обладающий двойным гражданством России и Латвии, убеждён, что выполнил все необходимые критерии для исключения его из санкционного списка Европейского Союза (ЕС). Об этом агентству LETA сообщили его представители.

Суд ЕС рассматривает возможность упрощения наложения санкций на российских олигархов. В пяти делах, связанных с оспариванием включения в санкционные списки, упоминается так называемый «критерий G» — «критерий олигархов». Согласно этому критерию, если предприниматель играет ведущую роль в экономическом секторе, который приносит значительный доход российскому бюджету, его включение в санкционный список и, как следствие, заморозка активов и ограничение свободы передвижения считаются обоснованными, поскольку это может повлиять на финансовые ресурсы, доступные российским властям для ведения военных действий.

Что касается «критерия G», связанного с участием в значимой экономической деятельности в России, Авен утверждает, что продал все свои российские активы и проживает в Латвии, не занимаясь никаким бизнесом в России. По его мнению, это подтверждается и более ранним решением Суда ЕС, что он выполнил все требования для снятия санкций.

Ранее агентство LETA сообщало, что в санкционном списке ЕС находятся российский миллиардер и основатель финансовой группы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Пётр Авен, олигарх Дмитрий Мазепин и более 2000 других лиц. В 2022 году на имущество Фридмана был наложен арест, а также ему запрещён въезд в ЕС. Авен, будучи гражданином Латвии, владеет недвижимостью в этой стране. ЕС включил его в санкционный список как одного из ближайших к президенту России Владимиру Путину олигархов, с которым тот регулярно консультируется и который, по мнению ЕС, не действует независимо от президента. Авен и Фридман прилагали различные усилия для снятия западных санкций.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что в 2024 году Авен и Фридман продали свои акции в российском «Альфа-Банке» своему партнёру Андрею Косогову, а также свои доли в страховой компании «АльфаСтрахование». Как отмечала газета Financial Times, оба миллиардера надеялись, что эти шаги помогут оспорить наложенные на них санкции ЕС. Помимо ЕС, ограничительные меры против Авена и Фридмана ввели США, Великобритания и другие страны.

В прошлом году Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях против Авена и Фридмана от 28 февраля 2022 года. Однако вскоре после этого Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях в отношении обоих бизнесменов.

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