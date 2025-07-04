Циклон в Финляндии и Эстонии: дома без света, наводнение в Нарве, пострадавшие в Петербурге

Финляндия:

Сильнейший удар стихии пришёлся на город Раума, где зафиксированы порывы до 32,4 м/с. В Юливески за 12 часов выпало более 42 мм осадков. По данным Yle, к полудню в стране без электричества оставались 19 тысяч домохозяйств. В некоторых городах без света осталась треть населения. В большинстве регионов страны действуют метеопредупреждения — от жёлтых до оранжевых уровней.

Эстония:

По состоянию на утро пятницы более 7500 домохозяйств остались без электричества, наибольшее число — в Харьюмаа и Таллинне.

В Нарве затоплена зона отдыха Йоаорг (Липовка) из-за открытия шлюзов ГЭС в Ивангороде. Власти подчеркивают, что это плановая процедура, угрозы нет, но доступ к набережной временно закрыт.

Россия:

В Санкт-Петербурге упавшие деревья ранили двух человек. В городе закрыты парки и сохраняется режим повышенной готовности. Наводнение удалось предотвратить благодаря своевременному закрытию створок дамбы.