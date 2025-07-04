Кто глушит GPS над Балтикой? Польские журналисты нашли «глушилку»

С начала войны тысячи самолётов и судов столкнулись с сбоями навигационных систем, что приводило к отклонениям от маршрута и отменам рейсов. Нарушения работы Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) включают как глушение сигналов, так и подделку координат. Помехи фиксируются почти ежедневно в различных местах: от аэропорта Гданьска до судоходных путей в Балтийском море и воздушного пространства над Эстонией и Финляндией.

Власти Балтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии — прямо обвиняют Россию в организации этих действий. В марте восемь европейских государств направили официальную жалобу в Организацию Объединённых Наций по этому вопросу.

Международная исследовательская группа под руководством Ярослава Цидейко из Морского университета в Гдыне установила станции мониторинга вокруг Гданьского залива для отслеживания и определения источников помех. Их результаты, опубликованные весной, указывают на два прибрежных объекта в Калининградской области с точностью до километра. Оба объекта расположены рядом с российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы и антенными комплексами.

Сигналы исходят из района комплекса антенн «Окунево» на центральном побережье Калининграда, где размещены подразделения радиоэлектронной борьбы. Спутниковые снимки 2018 года показывают наличие системы «Мурманск-БН» GT-01, установленной на грузовиках с мощными 32-метровыми антеннами.

Эстония, Латвия, Литва, Швеция и Германия официально квалифицируют вмешательство в GNSS как форму гибридной войны России. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем прямо заявлял, что таким образом Россия готовится к войне с Балтийскими странами. Однако в Defense News отмечают, что не все эксперты согласны с такой интерпретацией: некоторые считают, что помехи могут быть побочным эффектом оборонительных мер в районе российской военной инфраструктуры.

Для борьбы с последствиями российского электронного вмешательства несколько стран разрабатывают альтернативные наземные навигационные системы. Среди них — проект R-Mode Baltic, который планируется запустить к 2026 году.