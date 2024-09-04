Метеорологи предупреждают: сегодня возможны температурные рекорды

Предупреждение о сильной жаре от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии будет действовать с 11 до 18 часов.

Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 4 сентября, составляла до сих пор +28,9 градусов в Лиепае в 2002 году.

День будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

В Риге сохранится сухая погода с небольшим восточным ветром, воздух прогреется до +28...+29 градусов. Текущий рекорд тепла для 4 сентября в столице - +27,5 градусов в 2002 году.