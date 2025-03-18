Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 18. Марта Завтра: Adelina, Ilona
Доступность

«Металлургия для Лиепаи уже пройденный этап»: на смену Liepājas metalurgs пришли новые заводы

© Lsm.lv 18 марта, 2025 20:19

Важно 0 комментариев

Когда-то Liepājas metalurgs был едва ли не градообразующим предприятием Лиепаи, и его остановка привела к тяжелому кризису. Но пришли инвесторы, построили заводы, люди нашли себе работу на современных безопасных производствах, и уже не хотят возвращаться в прежние условия. И в целом сегодняшняя ситуация, когда вместо одного очень большого работодателя есть много не таких больших, для города куда более здоровая, считают участники передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио 4.

«Металлургия, думаю, для Лиепаи уже пройденный этап», — заявил управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмиелевскис. Он не скрывает, что остановка завода стала тяжелым испытанием для города, и это было видно невооруженным взглядом — например, по опустевшим трамваям.

«Много людей потеряли работу. Но мы очень интенсивно работали над привлечением новых компаний, новых производителей, развитием существующих предприятий — чтобы для всех людей, которые хотят работать, эта работа была», — сообщил У. Хмиелевский.

По его словам, за последние восемь лет в Лиепае построено 26 производств, некоторые предприятия, начинавшие когда-то с 10-20 сотрудниками, сейчас дают работу 300-500 людям. Сейчас в городе те, кто хотят работать, работают и уже не мечтают о возрождении металлургии — не потому, что потеряли надежду, а потому что альтернатива оказалась более привлекательной.

«Когда мы говорим с бывшими работниками "Металлурга", они говорят, что если бы он снова начал работать, они бы не хотели возвращаться в ту рабочую среду, которая была там. Потому что уже привыкли к в современной индустрии — в теплых помещениях, в чистом, безопасном рабочем месте. Думаю, остановка "Металлурга" в тот момент была очень сильным ударом, но в долгосрочной перспективе (а уже 10 лет прошло) это привело к позитивным изменениям», — поделился он.

Эдийс Эглиньш, генеральный директор Lauma Fabrics, отметил, что нынешнее направление развития Лиепаи, когда нет кого-то одного доминирующего, более здоровое и устойчивое

«Думаю, что для среднего или маленького города лучше, когда много средних и маленьких компаний, чем когда есть одна большая, от которой всё зависит. Не дай Бог, что-то в отрасли случается… Так что на данный момент то, как Лиепая развивается сейчас, когда образуется много маленьких или средних (некоторые из них уже выросли до довольно больших), — лучше, чем когда есть градообразующее предприятие», — считает глава компании.

Он напомнил, что и Lauma когда-то пошла по такому пути: в 2005-м одно большое предприятие разделилось на три направления, три разные компании. Сейчас Lauma Fabrics производит материалы, Lauma Lingerie — шьет белье, Lauma Medical производит различные текстильные изделия, в основном для здоровья.

«Опять же, из одного большого — три разные направления. В общей сложности эти все три компании дают работу почти 500 человек», — сообщил Э. Эглиньш.

О финансовых проблемах Liepājas metalurgs стало известно в январе 2013 года. Тогдашние акционеры компании обратилась за помощью к правительству, но оно отказало. В июле 2013-го государство погасило кредит предприятия в размере 67,4 млн. евро итальянскому банку UniCredit и стало фактическим владельцем остановившегося завода, где работы лишились более 1000 человек. Осенью 2014 года был найден новый инвестор — украинская KVV Group («КВВ Групп»), обязавшаяся за 10 лет выплатить за завод в общей сложности 107 млн. евро. Производство было возобновлено в феврале 2015 года, однако уже через несколько месяцев появились сообщения о новых проблемах.  В марте 2016-го правительство в лице Госкассы по договору цессии передало долги KVV Liepājas metalurgs на сумму 66,2 млн евро дочернему предприятию Агентства приватизации — FeLM. 

В 2021-м появилось сообщение, что в возобновлении металлургического производства в Лиепае заинтересован турецкий инвестор, но уже представители самоуправления высказывали сомнения, нужна ли городу металлургия, связанная с экологическими рисками. В 2022-м Лиепайская дума утвердила локальную планировку территории «Металлурга» (той, где раньше стояли мартеновские печи) — там, как рассказывал тогда Улдис Хмиелевскис, было решено развивать дружественный природе индустриальный парк. Для его создания  планируется привлечь более 275 млн. евро частных инвестиций и создать не менее 1500 рабочих мест. В сентябре 2024-го в истории Liepājas metalurgs была поставлена символическая точка: снесли здание проходной как раз на той территории, где предполагается развитие этого парка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

О чем президенты США и России говорили почти два часа? Заявления Белого дома и Кремля

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, посвященный прекращению огня в Украине, завершился и "прошел хорошо", сообщил во вторник Белый дом. Разговор продолжался более полутора часов.

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, посвященный прекращению огня в Украине, завершился и "прошел хорошо", сообщил во вторник Белый дом. Разговор продолжался более полутора часов.

Читать
Загрузка

Правительство решило в пользу противопехотных мин: Латвия выходит из Оттавской конвенции

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.

Правительство во вторник приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.

Читать

Искусственный интеллект в больницах: можно ли обойтись без медсестер?

Важно 20:48

Важно 0 комментариев

Средний персонал больниц обеспокоен внедрением в клиники искусственного интеллекта. Может ли ИИ заменить медсестер при уходе за пациентами? Несколько компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), предлагают способы автоматизации трудоемких задач, которые обычно выполняют медсестры и ассистенты врачей, сообщает Euronews.

Средний персонал больниц обеспокоен внедрением в клиники искусственного интеллекта. Может ли ИИ заменить медсестер при уходе за пациентами? Несколько компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта (ИИ), предлагают способы автоматизации трудоемких задач, которые обычно выполняют медсестры и ассистенты врачей, сообщает Euronews.

Читать

Депутаты Сейма: Поездки в Россию и Белоруссию в нынешних условиях крайне опасны

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

В нынешних условиях поездки в Россию и Белоруссию чрезвычайно опасны, но значительная часть общества этого не осознаёт. Об этом во вторник, 18 марта, заявили депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В нынешних условиях поездки в Россию и Белоруссию чрезвычайно опасны, но значительная часть общества этого не осознаёт. Об этом во вторник, 18 марта, заявили депутаты Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Читать

«Русские вымещают свою злость на латышский язык на других русских и белорусах»: «Неаткарига»

Латышские СМИ 20:36

Латышские СМИ 0 комментариев

"Граждане России, испытывающие трудности с изучением латышского языка, написали жалобу в Конституционный суд Латвии на то, что латвийские власти не организовали тестирование на знание языка для другой группы граждан России и «граждан любой недемократической страны», что является явной ссылкой на граждан Белоруссии, - пишет "Неаткарига".

"Граждане России, испытывающие трудности с изучением латышского языка, написали жалобу в Конституционный суд Латвии на то, что латвийские власти не организовали тестирование на знание языка для другой группы граждан России и «граждан любой недемократической страны», что является явной ссылкой на граждан Белоруссии, - пишет "Неаткарига".

Читать

Мы уже в шаге от помойной ямы: глава Торгово-промышленной палаты бьет тревогу

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.

Глава торгово-промышленной палаты Латвии Янис Эндзиньш выразил беспокойство, что ради повышений трат на безопасность, наши политики рискнут одолжить деньги на международных рынках, об этом он заявил в интервью программе Ziņu TOP на платформе XTV.lv.

Читать