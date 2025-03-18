«Металлургия для Лиепаи уже пройденный этап»: на смену Liepājas metalurgs пришли новые заводы

«Металлургия, думаю, для Лиепаи уже пройденный этап», — заявил управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмиелевскис. Он не скрывает, что остановка завода стала тяжелым испытанием для города, и это было видно невооруженным взглядом — например, по опустевшим трамваям.

«Много людей потеряли работу. Но мы очень интенсивно работали над привлечением новых компаний, новых производителей, развитием существующих предприятий — чтобы для всех людей, которые хотят работать, эта работа была», — сообщил У. Хмиелевский.

По его словам, за последние восемь лет в Лиепае построено 26 производств, некоторые предприятия, начинавшие когда-то с 10-20 сотрудниками, сейчас дают работу 300-500 людям. Сейчас в городе те, кто хотят работать, работают и уже не мечтают о возрождении металлургии — не потому, что потеряли надежду, а потому что альтернатива оказалась более привлекательной.

«Когда мы говорим с бывшими работниками "Металлурга", они говорят, что если бы он снова начал работать, они бы не хотели возвращаться в ту рабочую среду, которая была там. Потому что уже привыкли к в современной индустрии — в теплых помещениях, в чистом, безопасном рабочем месте. Думаю, остановка "Металлурга" в тот момент была очень сильным ударом, но в долгосрочной перспективе (а уже 10 лет прошло) это привело к позитивным изменениям», — поделился он.

Эдийс Эглиньш, генеральный директор Lauma Fabrics, отметил, что нынешнее направление развития Лиепаи, когда нет кого-то одного доминирующего, более здоровое и устойчивое

«Думаю, что для среднего или маленького города лучше, когда много средних и маленьких компаний, чем когда есть одна большая, от которой всё зависит. Не дай Бог, что-то в отрасли случается… Так что на данный момент то, как Лиепая развивается сейчас, когда образуется много маленьких или средних (некоторые из них уже выросли до довольно больших), — лучше, чем когда есть градообразующее предприятие», — считает глава компании.

Он напомнил, что и Lauma когда-то пошла по такому пути: в 2005-м одно большое предприятие разделилось на три направления, три разные компании. Сейчас Lauma Fabrics производит материалы, Lauma Lingerie — шьет белье, Lauma Medical производит различные текстильные изделия, в основном для здоровья.

«Опять же, из одного большого — три разные направления. В общей сложности эти все три компании дают работу почти 500 человек», — сообщил Э. Эглиньш.

О финансовых проблемах Liepājas metalurgs стало известно в январе 2013 года. Тогдашние акционеры компании обратилась за помощью к правительству, но оно отказало. В июле 2013-го государство погасило кредит предприятия в размере 67,4 млн. евро итальянскому банку UniCredit и стало фактическим владельцем остановившегося завода, где работы лишились более 1000 человек. Осенью 2014 года был найден новый инвестор — украинская KVV Group («КВВ Групп»), обязавшаяся за 10 лет выплатить за завод в общей сложности 107 млн. евро. Производство было возобновлено в феврале 2015 года, однако уже через несколько месяцев появились сообщения о новых проблемах. В марте 2016-го правительство в лице Госкассы по договору цессии передало долги KVV Liepājas metalurgs на сумму 66,2 млн евро дочернему предприятию Агентства приватизации — FeLM.

В 2021-м появилось сообщение, что в возобновлении металлургического производства в Лиепае заинтересован турецкий инвестор, но уже представители самоуправления высказывали сомнения, нужна ли городу металлургия, связанная с экологическими рисками. В 2022-м Лиепайская дума утвердила локальную планировку территории «Металлурга» (той, где раньше стояли мартеновские печи) — там, как рассказывал тогда Улдис Хмиелевскис, было решено развивать дружественный природе индустриальный парк. Для его создания планируется привлечь более 275 млн. евро частных инвестиций и создать не менее 1500 рабочих мест. В сентябре 2024-го в истории Liepājas metalurgs была поставлена символическая точка: снесли здание проходной как раз на той территории, где предполагается развитие этого парка.