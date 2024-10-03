Первые официальные столичные убежища для жителей на случай чрезвычайной ситуации оборудованы на окраине города, в микрорайоне Дрейлини. Развивать сеть укрытий Рижская дума начала в подвалах детского садика и многоквартирных социальных домов по соседству.

- Как показывает опыт Украины, убежища должны быть оборудованы там, куда можно добраться за полторы минуты от того места, где сейчас находишься. Считается, что для этого лучше всего подходят подвалы соответствующих зданий, - пояснил такой выбор председатель Рижской думы Вилнис Кирсис. Он отметил, что столичные власти в первую очередь обратили внимание на школы, детские сады, социальные центры и больницы.

- Мы начали с образовательных учреждений. В них больше всего помещений, в которых мы можем оборудовать убежища. Также мы осматриваем жилые дома, которые принадлежат самоуправлению, - добавляет заместитель градоначальника Линда Озола.

Что же представляет из себя убежище на случай чрезвычайной ситуации? Голые белые стены без окон, флуоресцентный свет... В таких условиях рижанам придется пережидать опасность. Для демонстрации установлена складная койка с подушкой, спальником и набором столовых приборов в чехле.

Такие койки планируется хранить во втором, соседнем помещении убежища. Сейчас в нем складируют банки, садовый инвентарь и другие полезные в хозяйстве вещи, ведь по задумке самоуправления убежище имеет двойное назначение. В случае опасности как укрытие, а в мирное время это функциональный подвал. Согласно плану гражданской обороны Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в случае угрозы помещение должно быть освобождено от лишних вещей в течении 24 часов.

Из удобств только необходимый минимум. Как пояснил руководитель управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс убежище предназначено для кратковременного укрытия - до двух часов. Чтобы люди могли находиться в нем дольше, необходимо будет обеспечить их провизией, доступом к питьевой воде и удобствами для справления естественной нужды. Всего этого пока нет, но самоуправление думает как обеспечить в будущем.

В детском саду ""Dzilniņa" под убежище выделено две комнаты в подвале общей площадью 64 кв. м. На них в случае катастрофы или военной угрозы должны разместиться 85 человек - в тесноте, но в относительной безопасности. Все согласно требованием VUGD, обеспечено по 0,75 кв. метра на человека. Однако даже если сложить все койки и убрать полки, этого не хватит чтобы укрыть от беды всех детей, не говоря уже о персонале - в садике насчитывается 106 воспитанников и около 25 работников.

- Кому-то придется искать укрытие в соседних домах, - признает Гинтс Рейнсонс.

В трех социальных домах рядом с садиком также оборудованы убежища - соответствующие знаки уже красуются на фасадах многоэтажек. Здесь просторнее: на 400 жителей дома приходится около 1500 мест в укрытии, а значит смогут укрыться и другие рижане.

Однако и условия тут не такие комфортные, как в детском садике. Под домом на три подъезда тянется одно общее подвальное помещение: бетонные стены, тусклый свет, трубы коммуникаций, длинный коридор с деревянным настилом. Маленькие окна призваны защитить от осколков, в случае необходимости их можно заложить мешками с песком. Кстати, этот песок можно набрать тут же в подвале - он хрустит под ногами в помещениях, где предполагается расставить койки.

Эти помещения также рассчитаны для кратковременного использования в качестве убежища - не более 2 часов. Но здесь уже есть доступ к воде, электричество чтобы зарядить телефоны и даже отдельный туалет. В дальнейшем самоуправление оценит также возможность разместить здесь запасы продовольствия.

- Это первые убежища, которое мы маркируем, но это только начало процесса. Мы пойдем дальше и отметим все подходящие помещения, а те что не подходят постепенно перестроим, - пообещал мэр Риги Вилнис Кирсис.

На данный момент планируется, что еще 134 здания в Риге будет маркировано в качестве убежища. Еще более 100 зданий, которые частично или полностью соответствуют требованиям, находятся в собственности различных государственных учреждений. Их тоже следует отметить как убежища, но это уже в ведении отдельных ведомств, а не Рижской думы. В целом, процесс еще идет - в Риге насчитывается более 900 объектов, где можно оборудовать убежища. Потенциально в таких укрытиях смогут спрятаться до 40 тысяч жителей.

Планируется также привлечь к развитию сети укрытий и владельцев домов в частной собственности. Ответственная комиссия Рижской думы рассматривает вариант скидки по налогу на недвижимость коммерсантам, которые предоставят помещения. До 25% от налога, но сумма не должна превышать расходы на оборудование и постройку убежища. Такое решение может вступить в силу с 1 января следующего года.

Знаки на домах это, конечно, полезно. Но как быстро определить, где находится ближайшее убежище, особенно если ситуация чрезвычайная и времени бегать по улицам просто нет? Гинтс Рейнсонс рекомендует пользоваться приложением на мобильном телефоне 112 от VUGD - в нем будет функция, которая показывает где находится ближайшее укрытие.

Другой вопрос, как понять, есть ли в нем свободное место?.. На него у городских властей пока ответа нет. Но со своей стороны представители самоуправления заверяют, что предусмотрели все необходимые меры, чтобы жители в час Х не уперлись в запертые двери с табличкой укрытия. В мирное время они же будут закрыты для рижан.