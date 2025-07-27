Матерился в зале суда и плюнул в прокурора: обвиняемого в убийстве Бункуса будут судить ещё и за это

Прокуратура, не называя обвиняемого по имени, поясняет, что 26 сентября прошлого года в Рижском городском суде состоялось очередное открытое заседание по уголовному делу, на котором обвиняемый, грубо и громко выругавшись, прервал речь прокурора во время дебатов.

Кроме того, обвиняемый не принял во внимание замечание председателя судебного заседания о несоблюдении процессуального порядка, высказавшись без разрешения. Несмотря на это замечание, он продолжил вести себя шумно и агрессивно, нецензурно выражаться и обвинять прокурора во лжи и коррупции.

Так как он не подчинился указаниям суда прекратить противоправные действия и продолжал нарушать порядок, председатель судебного заседания принял решение выдворить обвиняемого из зала суда.

Пока обвиняемого выводили, он продолжал демонстрировать вседозволенность и грубо оскорблять прокурора.

Как заявили агентству LETA в суде, обвиняемый Кривошей, когда его выводили из зала суда, плюнул в прокурора Римантса Кузму.

Суд первой инстанции признал Кривошея, который является российским гражданином, виновным в убийстве Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению, а предпринимателей Александра Бабенко и Михаила Ульмана - виновными в заказе убийства, они оба получили по 15 лет лишения свободы.

Кроме того, всех обвиняемых суд первой инстанции приговорил к пробационному надзору на три года.

Приговор обжалован в Рижском окружном суде.