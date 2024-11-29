«Мастер получает сотню в час за чистку досок, а я — 25 евро до вычета налогов за ведение курса»

На этот раз мы публикуем сравнение двух совершенно разных профессий и их зарплат, проведенное интеллегентной Мартой.

В чем заключалась работа? Очистить и смазать дощатую террасу площадью 10 квадратных метров после зимы, материалы и труд заказчика. Стоимость в день: 150 евро. Работа была выполнена за 3 дня. Первый день - доставка оборудования (Kärcher), второй день - уборка, третий день - смазка.

Итого 1+2+2, или около 5 часов. Дорожные расходы: 50 евро, итого 500 евро, или 100 евро/час. Наличные.

Теперь, для сравнения, другая работа: проведение интерактивного тренинга для сотрудников, лекция + рабочие группы + индивидуальная обратная связь. Оценка каждого участника в конце тренинга. Раздаточные материалы остаются у заказчиков в виде авторской программы.

Требования к поставщику услуг: IQ, EQ, коммуникативные и межличностные навыки, стрессоустойчивость, харизма, лидерские качества, хорошая дикция, громкий голос, отличное знание латышского языка (аудитория не простит пропущенный гарумзиме знак на слайдах), физическая выносливость, чтобы два дня стоять на ногах и ходить по учебному залу, высшее образование, конечно, соответствующее требованиям клиента, подтверждение участия в конференциях и тренингах за последние 3 года, дипломы, другие специфические знания должны быть подтверждены специальными сертификатами.

Нагрузка: 60 человек. Стоимость одного дня: 200 евро. Количество дней (у клиента): 2 дня, всего 16 часов. Количество дней на подготовку авторского программного обеспечения. Время на дорогу, проезд, проживание, питание: не относится к клиенту, в этом году примерно 100-150 евро. Итого: 400,00 евро, или 25 евро/час. Со счетом-фактурой, до вычета налогов».