Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 11. Октября Завтра: Monta, Silva, Tince

Маск представил беспилотное такси и автобус

© Deutsche Welle 11 октября, 2024 15:45

Наука и технологии 0 комментариев

Компания Tesla планирует начать массовое производство двухместных автономных такси в 2026 году. Маск пообещал, что их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у обычных автомобилей.

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил беспилотное двухместное такси Cybercab и беспилотный микроавтобус Robovan. Массовое производство Cybercab планируется начать в 2026 году, заявил миллиардер на мероприятии в четверг, 10 октября, в голливудской студии Warner Bros. в Лос-Анджелесе.

У транспортного средства Cybercab отсутствуют руль и педали, а двери открываются вверх. Его цена будет составлять менее 30 тысяч долларов. Уже произведено 50 такси Cybercab.

Маск пообещал, что беспилотные автомобили станут "маленькими комфортабельными залами ожидания", при этом их безопасность будет в 10-20 раз выше, чем у машин, управляемых человеком. "Вы сидите в удобном маленьком салоне и можете делать все, что захотите, а когда вы выходите, вы уже в пункте назначения", - заявил бизнесмен.

"Тостер на колесах"

Микроавтобус Robovan из-за его футуристического дизайна в СМИ назвали "тостером на колесах". Он вмещает до 20 человек и может также использоваться для перевозки грузов. Деталей о графике производства на презентации не названо.

Оба транспортных средства с корпусом из нержавеющей стали не имеют разъема для зарядки и будут заряжаться индукционным способом, то есть без кабеля, на специальных площадках.

Автономный режим управления

Илон Маск также заявил, что обычные электромобили Tesla моделей 3 и Y в 2025 году станут полностью автономными и смогут в этом режиме ездить на дорогах Техаса и Калифорнии, где это разрешено.

Глава Tesla с 2016 года неоднократно обещал, что его компания в скором времени совершит прорыв в области беспилотных автомобилей. Однако данный момент даже в продвинутой версии Tesla автопилот представляет собой лишь систему помощи при вождении, а ответственность за движение автомобиля всегда несет водитель, который в любой момент должен быть готов взять на себя управление.

Между тем, у конкурентов Tesla в США и Китае уже есть автомобили с полностью автономным режимом управления. В частности, их производит компания Waymo.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вернется ли на линию паром Рига-Стокгольм?

Важно 16:15

Важно 0 комментариев

Рига продолжает переговоры о восстановлении паромного сообщения с Стокгольмом, сообщил в пятницу на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Рига продолжает переговоры о восстановлении паромного сообщения с Стокгольмом, сообщил в пятницу на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

В одном из стриптиз-клубов Старой Риги за сутенерство задержана преступная группа

ЧП и криминал 16:14

ЧП и криминал 0 комментариев

За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

За сутенерство в одном из стриптиз-клубов Старой Риги Государственная полиция задержала организованную группу, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Читать

Туризма с Россией больше нет: Ратниекс объяснил, почему русскому языку теперь нет места в Риге

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) в программе Ziņu TOPs телеканала TV24 заявил, что русскому языку больше нет места в столице Латвии.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Нацблок) в программе Ziņu TOPs телеканала TV24 заявил, что русскому языку больше нет места в столице Латвии.

Читать

Россия начала крупную контратаку в Курской области, в Украине заявили о срыве планов РФ

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

Российские войска начали новое наступление на нескольких участках в Курской области и прорвали линию украинской обороны. Украинский аналитический проект DeepState также сообщил, что армия РФ "продавила" левый фланг Курской группировки ВСУ. Аналитики указывают, что часть украинских войск рискует оказаться в окружении.

Российские войска начали новое наступление на нескольких участках в Курской области и прорвали линию украинской обороны. Украинский аналитический проект DeepState также сообщил, что армия РФ "продавила" левый фланг Курской группировки ВСУ. Аналитики указывают, что часть украинских войск рискует оказаться в окружении.

Читать

Елизавета Кривцова: почему латвийским школьникам запретили смартфоны?

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

-Сегодня мы наблюдаем очередной пример метания законодателя. Ещё пять лет назад, особенно во время пандемии, информационные технологии и удалённое обучение подавались как передовое решение. А сегодня сейм запретил использование смартфонов, разрешил обыскивать учащихся и установил необходимость особого контроля за использованием техники, программ и их компонентов. Говорят, что польза информационных технологий в обучении не доказана, - пишет на своей страничке в Фейсбуке юрист Елизавета Кривцова.

-Сегодня мы наблюдаем очередной пример метания законодателя. Ещё пять лет назад, особенно во время пандемии, информационные технологии и удалённое обучение подавались как передовое решение. А сегодня сейм запретил использование смартфонов, разрешил обыскивать учащихся и установил необходимость особого контроля за использованием техники, программ и их компонентов. Говорят, что польза информационных технологий в обучении не доказана, - пишет на своей страничке в Фейсбуке юрист Елизавета Кривцова.

Читать

В Литве бьют тревогу: узбеков и таджиков больше, чем русских

Мир 15:30

Мир 0 комментариев

С 2021 года количество иммигрантов из Центральной Азии в Литве увеличилось в 14 раз, что вызывает беспокойство из-за риска радикализации мусульманского населения, отметил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, – сообщает LRT.lt.

С 2021 года количество иммигрантов из Центральной Азии в Литве увеличилось в 14 раз, что вызывает беспокойство из-за риска радикализации мусульманского населения, отметил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, – сообщает LRT.lt.

Читать