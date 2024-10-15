«Машины я менял каждый год, а жена всю жизнь одна»: как живет «песняр» после отъезда в США  

Анатолий Кашепаров появился на свет в Минске в семье директора школы и редактора Дома печати. В детстве и юности его окружали представители интеллигенции, однако на творческий путь повлияла встреча с простым деревенским баянистом — увидев виртуозно игравшего на свадьбе музыканта, Кашепаров и сам задумался о карьере на сцене.

Анатолий поступил в музыкальное училище города Молодечно, а позднее пошел в Белорусский политех. В 17 юноша уже солировал в ВИА «Синие гитары». По счастливому совпадению, выступление коллектива в ресторане гостиницы «Интурист» увидел Владимир Мулявин. Худрук «Песняров» пригласил вокалиста в свой ансамбль, но парень замешкался, побоявшись, что не впечатлит знаменитую группу на репетиции.

Его пытался переманить руководитель «Веселых ребят», однако второе столкновение с Мулявиным оказалось решающим: на этот раз Анатолий влился в коллектив «Песняров». Ансамблю он отдал 18 лет, так почему же покинул сперва ВИА, а потом и страну? 15 октября Анатолию Кашепарову исполняется 74, и мы рассказываем, как сложилась его жизнь.

Первое выступление Кашепарова в составе «Песняров» состоялось в Гродно, а затем коллектив укатил на гастроли в Чехословакию. ВИА покровительствовал первый секретарь ЦК компартии Белорусской ССР Петр Машеров, так что артисты могли спокойно выезжать как в Германию, так и в США.

Звездный час Анатолия прогремел, когда в середине 70-х он исполнил с коллективом композицию «Вологда» на авторском вечере Михаила Матусовского. Песню в поэтическом сборнике отыскал клавишник «Песняров» Владимир Николаев — уроженец села Чебсара Вологодской области. Музыкант придумал новую аранжировку, предложил добавить к звучанию баян, ну а в качестве вокалиста выдвинул кандидатуру Кашепарова.

Вот только Владимиру Мулявину «Вологда» не нравилась, он полагал, что это песня «на раз», и после вечера Матусовского больше не пригодится. Однако во время прямой трансляции по ТВ композиция «выстрелила», а в дальнейшем завоевала поистине народную любовь во всем СССР.

«Через какое-то время мы встретились с Мулявиным на заправке: „Я так рад! Ты куда пропал!“ Я даже не ожидал от Мули такой радости. Но было поздно, я уже завязался с одним музыкальным проектом в Лос-Анжелесе и уезжал в Америку», — делился Кашепаров.

«Остается разве что пошутить на тему заезженных вещей и вволю посмеяться над самими собой — их заложниками. Потому-то для минимального разнообразия в той же „Вологде“ то нарочитое произношение с „о“ появлялось, то Кашепаров пел вместо „Вологда-гда-гда“ смеху ради „Москва-ква-ква-ква“, — писал в книге „Песняры“. Я роман с продолженьем пишу…» Владислав Мисевич.

Разумеется, исполнял Кашепаров не только пресловутую «Вологду». Будучи проницательным руководителем, Мулявин использовал контратеноровые вокализы Анатолия в песнях «Баллада о матери», «Явор и калина», «Черное море мое». Сольно артист представлял зрителям композиции «Розы цвет», «Будочник», «У доли своя весна», «Не гляди на меня», «Я не могу иначе».

Интересно, что хотя Кашепаров как вокалист был самоучкой, его профессионализм и возможности голоса удивляли даже коллег. «Пока одна венгерская группа в минском Дворце спорта стояла на сцене, мы за кулисами офигевали от их звучания. А уже после нашего выступления они кинулись к нам — не поверили, что Кашепаров брал на несколько октав выше „нормы“ в вокализе „Песня памяти Виктора Хары“. „Человек так не может!“ — заявили венгры. Пришлось предъявить доказательства — живого Кашепарова», — делился в мемуарах Мисевич.

Многие «Песняры» рано создали семьи, а вот Анатолий Кашепаров с этим вопросом не спешил.

«Практически сразу начал наблюдать за семейной жизнью коллег. Мне казалось, что она сводится к вытягиванию денег из мужчины, потом пошли разводы. Понятно, что я не торопился. Давления со стороны родных на меня, мол, женись, не было. Но лет так в 30 я подумал, что пора. Был у меня роман с девушкой из Ленинграда. Пригласил ее в Минск на три дня, а потом поменял обратный билет на день раньше. Не могу, когда на меня давят, не оставляют никакого личного пространства», — пояснял музыкант.

Все изменилось, когда 33-летний артист встретил 24-летнюю Ларису на гастролях в Витебске. Девушка работала художественным руководителем Дома офицеров, и хотя знала «Песняров», безумной фанаткой коллектива не являлась. Анатолий покорил избранницу честностью и простотой: подошел к красавице и сразу сообщил, что не женат, живет в Минске с родителями и младшей сестрой.

Уже на следующий день Анатолий повез девушку к родителям, и вскоре они начали жить как семья. Хотя на свет появились дочери Елена и Дарья, официально жениться влюбленные не стали. Более того — уже в США у них родился сын Даня, но и после этого пара тянула с росписью. «Расписались только в 2007 году в Америке, когда нас эта тема юридически прижала», — отмечал Кашепаров.

Но почему переезд вообще случился? Начнем с того, что работая над «Песней про Долю», Анатолий Кашепаров задумался, что ни у кого в коллективе нет профессионального режиссерского образования, хотя подготовка программ требует четкой драматургии. В 80-х артист поступил на заочное отделение ГИТИСа, и ему удавалось вырываться с концертов на сессии.

Проблемы возникли перед самым окончанием вуза. «Ребята расписали гастроли на несколько месяцев вперед, а мне оставалось всего пару недель, чтобы сдать экзамены и получить диплом, — вспоминал Кашепаров.

— „Или едешь, или нет“, — сказали мне, не учитывая моих планов. Я разозлился и ушел. Для меня ГИТИС был очень важен. Наша преподавательница по сценической речи отправила меня к своему мужу, известному актеры Роману Филиппову. Я ходил к нему и домой, и в театр… И получил пятерку. У нас был курс руководителя Вахтанговского театра Шалевича. Со мной учились Людмила Рюмина, Клара Новикова, и еще девочка из фильма „Шла собака по роялю“. А курсовой спектакль мы играли по пьесе Шкваркина. Я, кстати, тоже получил „отлично“. Ну как это все можно было бросить…»

Как ни странно, ценного вокалиста никто не остановил: видимо, Владимир Мулявин надеялся, что Кашепаров отдохнет и вернется. Однако решение Анатолия было твердым: с полгода он выступал с группой «Поп-синдикат», ну а после распада СССР улетел искать счастье в США.

Артист не скрывал, что при Советском Союзе «Песняры» жили намного лучше рядовых граждан. «У меня так получилось, что машины я менял каждый год, а жена всю жизнь одна, — отмечал Кашепаров. — И я очень рад, что встретил Ларису. Это на сто процентов мой человек».

Когда же СССР распался, Лариса всецело поддержала мужа в решении уехать за границу. Первые тревожные звоночки зазвучали еще в 80-х. Началась жизнь по талонам, людям было уже не до концертов. «Когда у меня за день практически разобрали машину, а еще раньше мы боялись отпускать детей одних на улицу, поняли, что надо что-то менять. В 1991-м я уехал в Америку», — вспоминал артист.

Первый год Кашепаров провел в США один, отправившись туда «на разведку», а уже потом перевез семью за океан. Сперва были трудности с работой, но затем Анатолию удалось устроиться в ресторан. После землетрясения в Лос-Анджелесе супруги перебрались во Флориду, где открыли собственную пиццерию и купили особняк.

При этом музыка не исчезла из жизни артиста: в 1994-м Мулявин пригласил бывшего коллегу на юбилей «Песняров», и несколько месяцев Кашепаров проработал с коллективом в СНГ. В дальнейшем Анатолий не раз выступал с Леонидом Боткевичем, а затем и сольно.

В 2020-м Анатолий Кашепаров выступал в Калининграде вместе с Ядвигой Поплавской, в 2023-м — посетил с концертами Вологду, Красногорск и Хабаровск, ну а в этом году — побывал в Ярославле и Твери. При этом домом семьи Кашепаровых остается Флорида.

«Знаете, чувствую себя баловнем судьбы: у меня прекрасная семья — это самые близкие, самые родные, самые надежные люди, — рассуждал артист еще пять лет назад. — Я работал в уникальном коллективе — „Песнярам“ в сентябре исполнилось 50 лет, а мы до сих пор поем!»

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