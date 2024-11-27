Маразм крепчал: в России уже и Булата Окуджаву записали в «иностранные агенты»

Издание и политик опубликовали фотографии, на которых сборник обернут в пленку с маркировкой: «Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Окуджава Б. либо касается деятельности иностранного агента Окуджава Б.». Также книга отмечена маркировкой «18+».

Фотографии книги «Новой газете» прислал читатель из Петербурга, который утверждает, что купил сборник с пометками в августе 2024 года. Вишневский рассказал, что получил снимок от «друга и ученика», купившего книгу «некоторое время назад». Идет ли речь об одном и том же покупателе и сколько всего таких книг продавалось, неясно.

По данным издания и политика, сборник продавался в магазине «Буквоед» на Народной улице. Вишневский утверждает, что сейчас в таком виде книга уже не продается.

В книжном магазине не смогли объяснить журналистам «Новой», почему на сборнике были пометки. При этом на сайте «Буквоеда», отмечает издание, такая же книга Окуджавы продается без пометок «иноагента» в описании.

Журналисты предполагают, что маркировка на сборнике Окуджавы могла появиться из-за предисловия писателя Дмитрия Быкова, которого власти России объявили «иностранным агентом».