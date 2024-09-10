Magnetiq Bank стал первым банком в Балтии, предлагающим Visa B2B Connect Реклама 10 сентября, 2024 12:31 Реклама

AS Magnetiq Bank - латвийский банк, стратегия которого направлена на удовлетворение потребностей FinTech, стартапов и поставщиков услуг электронной коммерции. Продолжая внедрять передовые финансовые технологии, Magnetiq Bank стал первым банком в Латвии и одним из первых в Европе, предлагающим прогрессивное финансовое решение Visa B2B Connect.

Visa B2B Connect — это инновационная, многофункциональная платежная сеть, основанная на репутации и опыте Visa. Она позволяет финансовым учреждениям и их корпоративным клиентам осуществлять трансграничные платежи, не прибегая к традиционной корреспондентской банковской сети.

Эта услуга подходит как интернет-предпринимателям, так и любому клиенту банка, поскольку позволяет быстро и безопасно осуществлять исходящие платежи деловым партнерам в различных валютах, включая фунты стерлингов и доллары США.

«Magnetiq Bank продолжает внедрять инновации в финансовом секторе, и мы рады сотрудничать с Visa, став первым банком в Балтии, предлагающим услугу Visa B2B Connect. Это важный шаг в развитии банка, который подтверждает наше стремление быть лидерами в сфере FinTech и электронной коммерции, предоставляя клиентам инновационные и эффективные финансовые решения. Нововведение предоставит клиентам больше возможностей для совершения международных платежей, способствуя росту бизнеса и укрепляя конкурентоспособность на мировом рынке», - комментирует и.о. председателя правления Magnetiq Bank Антон Кононов.

«Visa B2B Connect упрощает и ускоряет транзакции для банков и их клиентов, снижая затраты и обеспечивая более эффективное и безопасное движение денег по всему миру, - говорит Бен Эллис, руководитель глобального подразделения Visa B2B Connect в Visa. - Мы рады предложить это решение клиентам Magnetiq Bank».

О Magnetiq Bank

AS Magnetiq Bank - латвийский банк, стратегия которого ориентирована на потребности поставщиков услуг FinTech, стартапов и э-коммерции, предлагая им банковскую инфраструктуру, сегрегированные счета, платежные решения для роста их бизнеса. Цель банка - способствовать развитию стартапов и сектора э-коммерции, используя инновационные технологии и обеспечивая превосходное обслуживание клиентов. Банк является предприятием группы Signet Bank, а его единственный акционер - Signet Bank AS, ведущий инвестиционный банк Латвии, который занимается финансированием местных предпринимателей и принадлежащих им предприятий, а также привлечением инвестиций.

О Visa

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей, который соединяет потребителей, бизнес, финансовые и правительственные учреждения более чем в 200 странах и территориях. Компания предлагает безопасные, надежные и эффективные решения для электронных платежей, которые способствуют экономическому росту и финансовой доступности во всем мире. Инновационные платформы и технологии Visa, включая Visa B2B Connect, обеспечивают быстрые и безопасные трансграничные платежи, обеспечивая удобные транзакции между различными рынками и валютами.