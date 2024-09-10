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Magnetiq Bank стал первым банком в Балтии, предлагающим Visa B2B Connect

Реклама 10 сентября, 2024 12:31

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AS Magnetiq Bank - латвийский банк, стратегия которого направлена на удовлетворение потребностей FinTech, стартапов и поставщиков услуг электронной коммерции. Продолжая внедрять передовые финансовые технологии, Magnetiq Bank стал первым банком в Латвии и одним из первых в Европе, предлагающим прогрессивное финансовое решение Visa B2B Connect.

Visa B2B Connect — это инновационная, многофункциональная платежная сеть, основанная на репутации и опыте Visa. Она позволяет финансовым учреждениям и их корпоративным клиентам осуществлять трансграничные платежи, не прибегая к традиционной корреспондентской банковской сети.

Эта услуга подходит как интернет-предпринимателям, так и любому клиенту банка, поскольку позволяет быстро и безопасно осуществлять исходящие платежи деловым партнерам в различных валютах, включая фунты стерлингов и доллары США.

«Magnetiq Bank продолжает внедрять инновации в финансовом секторе, и мы рады сотрудничать с Visa, став первым банком в Балтии, предлагающим услугу Visa B2B Connect. Это важный шаг в развитии банка, который подтверждает наше стремление быть лидерами в сфере FinTech и электронной коммерции, предоставляя клиентам инновационные и эффективные финансовые решения. Нововведение предоставит клиентам больше возможностей для совершения международных платежей, способствуя росту бизнеса и укрепляя конкурентоспособность на мировом рынке», - комментирует и.о. председателя правления Magnetiq Bank Антон Кононов.

«Visa B2B Connect упрощает и ускоряет транзакции для банков и их клиентов, снижая затраты и обеспечивая более эффективное и безопасное движение денег по всему миру, - говорит Бен Эллис, руководитель глобального подразделения Visa B2B Connect в Visa. - Мы рады предложить это решение клиентам Magnetiq Bank».

О Magnetiq Bank

AS Magnetiq Bank - латвийский банк, стратегия которого ориентирована на потребности поставщиков услуг FinTech, стартапов и э-коммерции, предлагая им банковскую инфраструктуру, сегрегированные счета, платежные решения для роста их бизнеса. Цель банка - способствовать развитию стартапов и сектора э-коммерции, используя инновационные технологии и обеспечивая превосходное обслуживание клиентов. Банк является предприятием группы Signet Bank, а его единственный акционер - Signet Bank AS, ведущий инвестиционный банк Латвии, который занимается финансированием местных предпринимателей и принадлежащих им предприятий, а также привлечением инвестиций.

О Visa

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей, который соединяет потребителей, бизнес, финансовые и правительственные учреждения более чем в 200 странах и территориях. Компания предлагает безопасные, надежные и эффективные решения для электронных платежей, которые способствуют экономическому росту и финансовой доступности во всем мире. Инновационные платформы и технологии Visa, включая Visa B2B Connect, обеспечивают быстрые и безопасные трансграничные платежи, обеспечивая удобные транзакции между различными рынками и валютами.

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В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

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Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать