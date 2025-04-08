И это животное запросто может являться источником распространения опасного штамма E. Coli, который на уши поднял сейчас латвийских эпидемиологов и педиатров. О том, что собаки способны разносить кишечную палочку, заражая людей, ясно и недвусмысленно сказала в интервью канала TV24 в программе Uz līnijas инфектолог, советник правления Рижской Восточной клинической университетской больницы по вопросам стратегии в области инфектологии Людмила Виксна.

«Домашние животные тоже болеют E. coli — совершенно недопустимо сажать их в магазинную тележку», — заявила она.

И добавила, что четвероногие питомцы могут при этом не выказывать никаких симптомов инфекции. Это касается не только кишечной палочки: есть ряд и других заразных болезней, передающихся от домашних животных к человеку. Так что сажать их в продуктовые тележки абсолютно недопустимо.

Жаль только, голос инфектолога вряд ли будет услышан. Мы же видим — в магазинные тележки часто сажают и детей. Не карапузов, для которых в тележках есть особое место (чтобы они не соприкасались с продуктами), нет. В тележки влезают дети лет пяти-шести: потому что им так прикольно. И они сидят среди продуктов, упираясь обувью в днище, а потом следующий покупатель, ничего не подозревая, будет складывать туда еду.

Неудивительно, что магазинные тележки зачастую выглядят так, словно их не мыли и не дезинфицировали с момента создания. Продуктовые корзинки тоже нередко страшно брать в руки — так грязны. Вот где нужен бы был специальный закон, обязывающий магазины их регулярно чистить. Но наших парламентариев заботит только, нарисован ли на ценнике нужный флажок и указана ли страна-производитель, а гигиена тележек и корзинок им по барабану.

Кроме того — если мы говорим о переносе различных болезней — есть еще такая проблема, как готовые продукты, лежащие без пригляда в свободном доступе. Чесночные сухарики, салаты, сухофрукты россыпью… Недавно латвийские соцсети обошли ролики, возмутившие общественность. На одном — девушка, находясь в зоне готового горячего питания супермаркета Rimi, пробует соус из ложки, а затем выплевывает его обратно в емкость, а на другом ролике мужчина в магазине Lidl съел виноград, выплюнул косточки на разложенный товар и спокойно пошел дальше.

Никто такие ситуации не предотвращает, не контролирует обстановку в зонах неупакованных продуктов. Никто не ищет потом негодяев, плюющих в общую еду.

А потом вдруг происходит массовое заражение или отравление – и официальные инстанции с ног сбиваются в поисках: где же, ну, где находится треклятый источник инфекции. Ау, эпидемиологи! В магазинные тележки загляните — обнаружите много интересного. Возможно, даже включая тот самый опасный штамм E. Coli.

Но отчего-то тележки – вне подозрений. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) занята сейчас другим. После того, как родители высказали версию, что возможным источником заражения являются ягоды, Служба проверила чернику и клубнику, не обнаружив в них E. Coli. Между тем проблема остается, а в минувшие выходные количество заразившихся кишечной палочкой увеличилось еще на 3 ребенка, которых пришлось госпитализировать. Таким образом, на сегодняшний день в Латвии зафиксировано 57 случаев заражения опасной инфекцией.