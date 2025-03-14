Люди бегут из Риги в пригород? Почему столица лишается своих жителей — неочевидные причины

"С начала 2012 года до конца 2024 года население Марупского края выросло с 24,4 до 37 тысяч человек – на 56,1%. Это самый высокий прирост среди всех краёв.

В Адажском крае число жителей увеличилось на 45,7%, в Ропажском – на 30,6%, в Саулкрастском – на 23%, в Кекавском – на 18,5%, в Саласпилсском – на 9,8%, в Олайнском – на 7,1%, в Юрмале – на 4%, в Сигулдском – на 3,9%.

Тем временем в Риге за 12 лет население сократилось с 636 933 до 605 273 человек, то есть на 5%. В прошлом году число жителей латвийской столицы стало меньше, чем в Вильнюсе – хотя разница всего около полутора тысяч человек. Однако Вильнюс за последние 10 лет присоединил к себе ряд окружающих краёв. Если бы Рига сделала то же самое, то, конечно, численность её населения была бы значительно выше.

Примыкающие к Риге районы - очень разные. Одни представляют собой спальные районы с многоэтажками, такие как Олайне или Каугури в Юрмале. А Марупе – это излюбленное место владельцев частных домов с высоким достатком. Даже жильё в новых многоквартирных домах в этом районе доступно лишь людям с доходами значительно выше среднего.

Миграция из столицы обедняет рижский бюджет, ведь налоги жители платят уже в по месту жительства. При этом инфраструктуру столицы используют не только рижане, но и жители пригорода, а также, например, Елгавы и Огре. Вдобавок исчезли какие-либо привилегии, которые хотя бы теоретически могли бы стимулировать желание быть рижанином.

В Риге слишком много суеты

Есть общие причины, объясняющие массовый переезд из Риги в пригород.

Многим просто больше нравится жить в пригороде – подальше от суеты, в своём доме, с собственными деревьями, собакой и кошкой. Как только удаётся накопить достаточно денег, люди покидают столицу.

Феномен Марупе объясняется не столько природными красотами бывших лугов, сколько удачным расположением – близостью к центру Риги и аэропорту. Столицу легко достичь как на личном, так и на общественном транспорте. В пригороде развивается промышленность, поэтому там же можно найти работу. Здесь достаточно престижных учебных заведений, а также мест для занятий спортом и культурной жизни.

Проблемы с детскими садами

Серьёзной причиной, вынуждающей молодые семьи покидать Ригу, является нехватка мест в детских садах.

Экономист Айварс Стракшас отмечает: "Простой вывод: люди не чувствуют себя комфортно в Риге. Почему и что с этим делать – это уже другой вопрос."

Финансовый и налоговый эксперт Конфедерации работодателей Латвии Янис Херманис в соцсети Facebook указывает, что проблема доступности детских садов в Риге носит хронический характер. Если рижане хотят улучшить жилищные условия для своей семьи, проще всего это сделать, переехав в пригород.

"В Риге около 30 тысяч детей посещают детские сады. Примерно 75% из них ходят в муниципальные детсады, а 25% – в частные. Муниципальные детсады стоят около 50 евро в месяц, тогда как частные – более 400 евро. Частные сады дороже, и не всем они по карману. Сейчас в муниципальных детсадах есть 1000 свободных мест, но при этом 1800 детей стоят в очереди. Существует территориальный дисбаланс между спросом и предложением дошкольного образования, и эту проблему нужно решать," – считает Херманис.

"Судя по демографической статистике (в Риге сейчас рождается около 4000 детей в год), спрос на детские сады в ближайшие годы снизится с нынешних 30 тысяч до 20 тысяч. В дальнейшем придется думать, как использовать помещения существующих детских садов, особенно в микрорайонах," – прогнозирует эксперт.

Трансформация сельской жизни

"В сельской местности произошла значительная трансформация сельского хозяйства, из-за чего потребность в рабочей силе сильно сократилась. Это привело к уменьшению численности населения и изменениям возрастной структуры. В лучшем случае люди переселяются ближе к рабочим местам в Латвии, но многие уезжают за границу. В этом сыграли роль ошибки социальной политики во время большого финансового кризиса, а также отсутствие моратория на изъятие заложенного жилья," – размышляет в Facebook эксперт по социальному обеспечению и здравоохранению Петерис Лейшкалнс.

Рига – лучшее место для социальной поддержки

Председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич (Честь служить Риге) признаёт, что с 2023 по 2024 год население Риги уменьшилось на 5000 человек. Однако стоит обратить внимание на возрастную структуру жителей.

"Мы видим рост численности рижан в возрасте от 14 до 24 лет. Также интересен прирост в группе от 40 до 50 лет. Кроме того, увеличилось число жителей старше 65 лет. Эти возрастные группы растут с 2021 года.

Рост числа молодых людей можно объяснить тем, что 14-20 лет назад был подъём рождаемости. Возможно, также играет роль стремление учиться в Риге – например, в гимназиях.

Не могу точно сказать, почему увеличилось число 40-50-летних. Это возраст расцвета карьеры, возможно, в Риге достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест.

А вот рост числа пожилых людей, вероятно, связан с тем, что пенсионеры чувствуют себя в Риге безопаснее.

Есть, например, еще и такая статистика: в Риге на 1000 детей приходится примерно 24 ребёнка с инвалидностью, а в пригороде – 17-18. Может показаться, что дети в пригороде здоровее. Однако на самом деле в Риге лучше организована социальная и медицинская поддержка таких детей, поэтому их родители предпочитают жить именно здесь," – говорит Радзевич.

"Я не из тех, кто говорит "Рига – только для рижан!". Это не мой лозунг. Но и утверждать, что "все бегут из Риги", тоже неправильно. Население сокращается во всех самоуправлениях. В том числе и в Риге," – подытожил он.