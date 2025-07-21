Как с Рижской табачной фабрики сигареты выносили: преступления 80-х

Выездное заседание суда

Табачная фабрика работала на улице Миера. Как и большинство латвийских предприятий, она канула в Лету еще в 1995 году, после того как была приватизирована транснациональной табачной компанией, но еще в 80-х годах продукция фабрики пользовалась повышенным спросом, в особенности фирменные сигареты «Элита", «Рига» или «Космос". Именно здесь в апреле 1986 года было организовано выездное заседание суда Пролетарского района города Риги.

Актовый зал был полный. Еще бы, на скамье подсудимых находились 13 человек, из них 8 - работники фабрики, которых все хорошо знали. К примеру, Аркадий П. работал здесь с 1954 года. Являлся председателем ДНД предприятия, активно боролся с несунами, неоднократно сам задерживал работников фабрики, пытавшихся вынести сигареты.

Можно представить, какое удивление царило на фабрике, когда стало известно, что Аркадий привлечен к уголовной ответственности за систематическое хищение сигарет в крупных размерах. Вместе с ним были арестованы тоже активный дружинник Георгий Б. и машинист-регулировщик Сергей П.

Следствием установлено, что 13 человек занимались хищением продукции табачной фабрики.

Организатором этой преступной группы и, если можно так выразиться, центральной фигурой был Аркадий П. Он был полновластным хозяином в штабе ДНД предприятия (вход в него был отдельный). Это позволяло сообщникам во главе с П. беспрепятственно проходить на территорию фабрики в любое время суток, не подвергаясь проверкам контролеров охраны. Да и о проверках речь могла идти с большой натяжкой.

Дело в том, что на контрольно-пропускном пункте охраны работала Людмила Д. По сговору с П. в определенное время Д. за соответствующее вознаграждение покидала свой пост, обеспечивая беспрепятственный вынос сигарет через проходную.

Поставили на конвейер

Ядром группы были П. и Б., но постепенно оно стало обрастать другими соучастниками. Третьим наиболее активным «деятелем» в компании стал машинист-регулировщик Сергей П. Аркадия Давидовича П. он весьма уважал. И когда от него поступило предложение «подзаработать» хищением сигарет, Сергей П. не нашел в себе ни сил, ни желания отказаться. А потом для него началась двойная жизнь.

Для руководства фабрики он продолжал оставаться надежным и исполнительным работником, а для своих подельников стал безотказным помощником в их воровских делах. На своей автомашине возил похищенное к тем лицам, которые занимались сбытом краденого. К слову, сам Аркадий П. возить похищенное не любил, как и вообще обременять себя черной работой. Руководить так руководить. Поэтому он с помощью Б. вовлекал в преступную деятельность все новых лиц.

Через работавших на фабрике братьев Олега и Юрия М. преступники познакомились с их матерью. Виктория Х. работала продавцом табачного киоска магазина № 21 Пролетарского пищеторга. Х. и раньше сбывала сигареты, похищенные сыновьями, а после знакомства с П. и Б. стала принимать ворованное и от них, но уже в куда более крупных количествах.

Как объясняла Х. на следствии и в суде, она, мол, боялась П. и Б., ведь они на фабрике «заправляли» ДНД и могли доставить ее сыновьям серьезные неприятности, поэтому якобы ей пришлось согласиться на их предложение и стать соучастницей.

Расценки были установлены к общему удовлетворению сторон: с каждой пачки «Риги» или «Космоса» - 20 копеек продавцу, а «Элиты» - 10 копеек. Вот таким своеобразным способом Х. «спасала» своих сыновей от неприятностей, а в итоге вместе с сыновьями оказалась на скамье подсудимых.

Вначале похищенное исправно возил к Х. Сергей П. Затем появился еще один «извозчик». Им оказался не кто-нибудь, а младший сержант милиции Игорь Я. Как видно из характеристики с места службы, он тоже был исполнительным и добросовестным. И дальше продолжал бы трудиться на поприще борьбы за законность и правопорядок, если бы не был разоблачен в августе 1985 года как сообщник П. Последнему недолго пришлось уговаривать Я., чтобы тот из работника милиции превратился в преступника.

Впрочем, формально он еще оставался работником милиции - даже не удосуживался снимать милицейскую форму, когда вез похищенные сигареты. На судебном заседании он клял себя «за глупость», раскаивался в содеянном, но так и не смог объяснить, что же заставило его так легко и безоглядно сделать роковой для него выбор.

Неучтённые сигареты

П. и Б. изготавливали неучтенные сигареты на автоматических линиях. Естественно, это не могло оставаться незамеченным. Преступников должны были остановить прежде всего те, на кого возложено руководство сменой. Таким человеком был старший мастер смены Иван С. Но получилось все наоборот.

В один прекрасный день, проходя по цеху, С. заметил, что Б. упаковывает около 20 блоков сигарет. Мастер промолчал, никаких мер не принял. На следующий день он получил от Б. 30 рублей с разъяснением: «За те самые сигареты». А дальше дело пошло уже совсем без церемоний. Мастер сам трудился в поте лица, лично помогая таскать и грузить в машину мешки с похищенными блоками сигарет. Много ему за это не платили. Один раз 75 рублей, другой - 50.

Еще одним соучастником преступной группы стал электрик Аркадий Ю. Его «обязанности» заключались в том, чтобы время от времени принимать от П. продукцию и относить ее в штаб ДНД или на проходную. За воротами сигареты грузились в машину и дальше отправлялись по назначению. Иногда за один прием похищалась продукция на сотни рублей. Это продолжалось систематически с 1983 года.

Потом возникли некоторые затруднения: «забастовала» Х. Аркадий П. решил, что незаменимых нет и найдутся новые соучастники. И их не пришлось долго искать. Проживающий на ул. Леона Паэгле (сейчас -Антонияс) Максим Ч. оказался тем человеком, который без лишних разговоров согласился принимать и сбывать то, что ему будут привозить с табачной фабрики. Похищенное стало поступать к нему. «Такса» была та же: 20 и 10 копеек с пачки. Он реализовывал краденое через свою знакомую - продавца магазина «Арарат» Валентину Е.

Разоблачение расхитителей

Около двух лет группа расхитителей оставалась неразоблаченной. В ночь с 22 на 23 августа 1985 года работавший в ночную смену П. передал Ю. очередную партию «товара» на сумму 688 рублей. Ю. отнес сигареты к дверям штаба ДНД. Рано утром Ю. погрузил сигареты в машину Б., на которой последний уехал с П.

Соучастники действовали спокойно и уверенно. Они не знали, что на этот раз работники ОБХСС ведут за ними наблюдение. Работники милиции последовали за машиной Б. Когда расхитители заметили за собой «хвост», они выбросили из машины похищенное, но были задержаны.

Вскоре после этого за решеткой оказались другие участники группы. Народный суд Пролетарского района Риги приговорил Аркадия П. к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Георгий Б. получил шесть лет, а Сергей П. - четыре года. Остальные были приговорены к условным срокам наказания.

Александр ВАЛЬТЕР