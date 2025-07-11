Любителей пеших походов по лесам и природным тропам просят пока повременить с такими прогулками

Что происходит сегодня, при нынешней переменчивой погоде, в заповедниках и прочих излюбленных местах длительных пеших прогулок латвийских туристов? Ничего хорошего. Несколько дождливых недель привели к тому, что реки во многих местах вышли из берегов, природные тропы затоплены, переувлажнены и местами покрыты грязью.

Кроме того, порывистый ветер сломал деревья и их ветви, а во многих местах обнажил корни деревьев. А это чревато тем, что ветки и даже стволы зачастую держатся на честном слове и могут упасть в любой момент, даже в спокойную и безветренную погоду. И если мимо в этом момент будут проходить взрослые и дети, все может кончиться трагически.

Где же находятся самые опасные места в стране? По оценке специалистов Управления охраны природы, переувлажнение троп и повышение уровня воды в настоящий момент зафиксированы по всей Латвии. Но особенно плоха ситуация в национальных парках Кемери и Разна. В Латгалии некоторые тропы сильно заболочены, а в районе Риги несколько крупных деревьев уже упали вместе с корнями.

По этой причине специалисты призывают всех любителей походов с особой трезвостью подойти к оценке состояния троп, погодных условий, а также своих навыков для преодоления препятствий, созданных природой. Тем более что о большинстве этих препятствий они узнают только, когда прибудут на место.

И хотя Управление охраны природы никому ничего не запрещает и лишь просит внимательно ознакомиться с описанием состояния троп заранее в мобильном приложении «daba tūrisms» или на сайте «www.tiekamiesdaba.lv», здравомыслящим людям совершенно ясно, что от походов в ближайшее время лучше отказаться. Лето в самом разгаре — успеете нагуляться.

И внимательно следите за новыми прогнозами и предупреждениями на портале Латвийского центра среды, геологии и метеорологии bridinajumi.meteo.lv.