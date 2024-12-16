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Лучшая идея подарка: карта в фитнес-клуб F1!

Новости партнеров Редакция PRESS 16 декабря, 2024 12:16

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Если заботитесь о любимых (себе в том числе) по-настоящему -- дарите бассейн, тренировки в современном спортзале, необычную детскую елочку с реАниматорами (это не то, что вы подумали), групповые занятия с разной нагрузкой и -- да, шахбокс!

Давайте поговорим начистоту. Что самое ценное у каждого человека -- хоть малыша, хоть зрелого мужчины, милой девушки или мудрого сениора? Конечно, важнее всего здоровье. А между тем, по определению Всемирной организации здравоохранения, это не просто отсутствие болезней. Здоровье -- это состояние полного физического, ментального и социального благополучия.

Как достичь подобной гармонии души и тела? Отвечаем! По данным ВОЗ, здоровье человека определяется на 50 процентов образом жизни, на 20 процентов -- средой обитания и еще 10 процентов зависит от системы здравоохранения. Вот вам и ответ: на многое мы можем и должны повлиять сами.

Помните, как пел Владимир Высоцкий: «Если хилый -- сразу в гроб». Сказано жестко, но честно -- без крепкого здоровья многие жизненные планы становится просто невозможно реализовать. Или не нужно.

Занятия спортом необходимы и полезны. И это лучший антидепрессант в мире! Осознание этой истины помогает людям разных возрастов жить намного счастливее и качественнее, чем тем, кто не вкусил этой мышечной и эмоциональной радости. Как признался в свое время французский литератор Альфред де Мюссе: «Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения».

Отсутствие мышечной нагрузки в должной мере сказывается на детях и взрослых. Опросы свидетельствуют, что в Латвии сейчас лишний вес у 59 процентов населения, в Евросоюзе же средний показатель -- 53 процента. А там, где ожирение, появляется много угроз для здоровья.

Только еще один пример: согласно докладу Всемирной организации здравоохранения «Физическая активность и здоровье в Европе: доказательства в пользу спорта», у активных людей риск развития диабета 2-го типа на 30 процентов ниже, чем у тех, кто забывает о ежедневной физической активности.

Что делает физическая активность с организмом?

«Всегда говорю: не обязательно ставить перед собой какие-то великие спортивные цели, -- говорит фитнес-тренер с 30-летним опытом, специалист спортклуба F1 Лайла Апсите. -- Пара посещений бассейна в неделю и неспешные по сути занятия в тренажерном зале даже по 45 минут принесут вам значительную, подчас неоценимую пользу. Сколько людей, пришедших в наш клуб, помолодели на моих глазах. Я уже не говорю о любимых сениорах, некоторые из которых в лучшей форме, чем тридцатилетние, не дружащие со спортом».

По словам Лайлы Апсите, люди, которые внедряют спорт в свою жизнь, на глазах становятся не просто моложе и радостнее -- у них заметно улучшается внешний вид, а тело становится более гибким и подвижным.

«При занятиях спортом снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Выполнение упражнений средней интенсивности до 150 минут в неделю может снизить риск инсульта и сердечных заболеваний, наблюдается снижение холестерина и артериального давления, улучшаются качество сна и настроение, у людей в возрасте снижается риск перелома бедра и потери плотности костной ткани, -- улыбается тренер. -- Мои слова подтверждают научные исследования...

Спорт нужен всем и всегда, исключений нет, -- убеждена Лайла. -- Детям, сениорам, молодым и людям среднего возраста без такого рода нагрузок не стать здоровее. Это доказано медициной и понятно каждому. Поэтому мы искренне считаем, что лучший подарок к Новому году и Рождеству -- это абонемент в один из трех наших спортклубов F1 в разных районах Риги, один из которых -- в Пурвциемсе -- еще и с отличным 25-метровым бассейном (и детским тоже). Абонемент действителен в каждом нашем центре, а их три!»

Подарок с заботой о здоровье -- это мировой тренд. Лайла подчеркивает, что, получая полный абонемент в подарок, человек может посетить тренажерные залы, аквазону с действительно отличным бассейном, саунами и джакузи, выбрать любое из групповых занятий.

(!) Кстати, сейчас можно приобрести двухнедельный абонемент в спортклуб F1 по программе «все включено» с бассейном -- всего за 50 евро, без бассейна -- за 35 евро.

Как вам идея подарка хоть родным, хоть себе?

21 декабря: ёлочка, зажгись!

Спортклуб F1 в Пурвциемсе организует новогоднюю елочку с зимними волшебниками и реаниматорами (известными клоунами -- актерами позитивного жанра):

для деток до восьми лет -- в 12.00;

для девочек и мальчиков старше семи лет -- в 14.00.

Будет весело, нестандартно, спортивно и волшебно!

Цена вопроса -- 20 и 25 евро.

Школьные каникулы: учимся плавать!

Спортклуб F1 в Пурвциемсе -- одно из немногих мест в Риге, где детей учат плавать -- и делают это профессионально, без стресса для ребятни, в удовольствие. Многие мальчики и девочки после первого знакомства с тренером остаются в клубе на долгие годы и с радостью посещают занятия в бассейне.

Не пропустите: во время школьных каникул клуб F1 организует обучение плаванию мальчиков и девочек от семи до 10 лет.

Занятия пройдут девять раз (в декабре и январе) в 10.00 в бассейне. Цена предложения -- 120 евро.

Сюрприз!

Яркие эмоции, да еще и с пользой для здоровья и внешнего вида, -- это буквально каждому из нас способен подарить спорт.

В одном из популярных фитнес-клубов Латвии F1 уверены, что абонемент на фитнес, в бассейн и (или) тренажерный зал может стать лучшим подарком как для людей активных, так и для тех, кто пока только мечтает стать хоть немного спортивнее. Скажем еще, что в клубе душевная атмосфера, которая согревает душу не хуже бань и саун, которые здесь есть.

Одним словом, абонемент в спортклуб -- это идея супер!

F1 Purvciems
Rīga, Stirnu iela 10, & 20 133 331
пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-21.00

F1 Ziepniekkalns
Rīga, Līvciema iela 46, & 25 806 896
пн.-пт. 7.00-22.00; сб.-вс. 9.00-18.00

F1 Centrs
Rīga, A. Čaka iela 72, & 27 768 562
пн.-пт. 6.30-22.00; сб. 9.00-17.00; вс. 9.00-15.00

Подробная информация: clubf1.lv.

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