Литва не собирается обострять отношения с Россией: премьер-министр Палуцкас

«Когда речь идет о каком-либо давлении или отсутствии давления, мы должны понимать, что эскалация таких отношений определенно не вполне выгодна нам как стране. Литва никогда не угрожала своим соседям и никогда не пыталась оказать на них давление каким-либо образом», — сказал Палуцкас журналистам в среду, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность расторжения договора и оказания таким образом давления на Россию.

«Мы не собираемся использовать эти инструменты для совершенно ненужной эскалации», — добавил он.

Между тем министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил, что решение о продлении договора будет принято в конце года. По его словам, это не только двусторонний вопрос — он будет решаться на европейском уровне.

«Этот вопрос касается не только Литвы и Калининградской области, но является важным измерением Европейского союза, и институтам Евросоюза также придется участвовать в этом процессе», — сказал Вайчюнас журналистам в среду после заседания Государственного совета по обороне (ГСО).

Премьер отметил, что соглашение о транзите газа не будет продлено, если об этом договорится Европа.

«Транзит газа — это европейский вопрос, он таким и должен быть. Если вся Европа решит, что такой транзит газа больше не нужен, так и будет сделано», — сказал Палуцкас.

Литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid в конце декабря 2015 года подписал контракт с российским концерном «Газпром», действующий до конца 2025 года. Предыдущее соглашение было подписано в конце 1999 года.

В апреле 2022 года Литва полностью прекратила импорт российского газа, за исключением транзита в Калининград.