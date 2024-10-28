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«Литовцы хотят перемен»: социал-демократы победили на выборах в Сейм

© LETA 28 октября, 2024 14:25

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Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) победила на выборах в Сейм в ходе состоявшегося в воскресенье второго тура, значительно опередив своих ближайших соперников. У ЛСДП будет самая многочисленная фракция в парламенте.

В первом туре две недели назад социал-демократы получили 20 мест в Сейме, а во втором туре в воскресенье кандидаты партии лидировали в 30 одномандатных округах.

"Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов", - сказала председатель партии Вилия Блинкявичюте.

"Результаты выборов показали, что жители Литвы, независимо от того, где они живут - в городах, маленьких городках или деревнях, хотят перемен, и им нужна совершенно иная власть", - добавила политик.

Ранее ЛСДП объявила о намерении сформировать правящее большинство вместе с демократическим союзом "Во имя Литвы" и Литовским союзом крестьян и зеленых.

Предварительные результаты выборов показывают, что у такой коалиции будет 70 из 141 голоса в Сейме.

Правящая партия консерваторов "Союз Отечества" - Литовские христианские демократы заняла второе место на выборах, у нее будет фракция из 27 парламентариев.

Лидер партии Габриэлюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой.

"Я думаю, будет справедливо поздравить социал-демократов. Это было сильное выступление, я желаю им ответственного правительства, ответственного отношения", - сказал Ландсбергис журналистам.

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Комментарии (0) 63 реакций
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