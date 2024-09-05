Личный опыт: как справиться с гигантским урожаем яблок?

Мне о такой возможности рассказали соседи по «шести соткам». Оказалось, они уже несколько лет пользуются этой услугой. А знакомые, у которых сады-огороды в других регионах Латвии, сообщили, что и они также используют эту возможность.

Мы узнали контакты фирмы в своем районе и повезли яблоки на переработку – больше 50 килограммов. И тут же на месте при пастеризации 80% получили 10 пятилитровых упаковок сока. Да, не бесплатно – 70 центов за литр. Но это действительно великолепный сок: натуральный, без консервантов.

Впрочем, этим дело не ограничилось. Ведь помимо белого налива, который отошел, у нас есть и другие сорта – более поздние. Мы вновь отвезли часть яблок на сок и еще повезем. А хранится сок из сладких сортов целый год, из более кислых – аж два...

Кто-то спрашивает: а куда столько сока-то? Во-первых, год длинный, а настоящий яблочный сок – лучше любого лекарства и того, что продают в магазинах. Только попробовав его, понимаешь, что такое НАСТОЯЩИЙ яблочный сок. Во-вторых, такой сок – отличный подарок тем, у кого нет своих «шести соток» и своих яблок.

Не исключаю, что найдутся те, кто скажет, что это завуалированная реклама фирм, которые заготавливают сок. Нет, это совет огородникам и садоводам, как с пользой использовать урожай яблок. Ведь, чего греха таить, собирать яблоки не успеваешь – очень многие гниют, огородники десятками килограммов закапывают сгнившие. Часть яблок вообще остается на деревьях – пройдитесь вдоль многих участков поздней осенью и посмотрите на эту малоприятную картину.

И еще для тех, кто считает, что можно самому делать сок дома. Да, есть «Журавинки» и другие соковыжималки. Но, во-первых, замучаетесь делать из такого количества. Во-вторых, электроэнергия сейчас настолько дорогая, что сок выходит натурально золотым...

Легко ли отличить местные от привозных?

Тех же потребителей, у кого нет садов и огородов и кто покупает яблоки на рынках и в магазинах, интересует, как выбрать латвийские. Они ароматнее и, если верить выкладкам «зинатниеков», в них меньше пестицидов.

Заместитель руководителя Латвийской ассоциации растениеводства Янис ЗИЛВЕРС считает, что прежде всего нужно смотреть на сорт. Есть такие, что выращивают только в Латвии, есть те, что растут и у нас, и у соседей в Литве, Польше. А есть сорта, которые в Латвии не выращивают.

- К чисто латвийским, которые сейчас в продаже, относятся «цукуриньш», «конфетное», «коваленковское», - рассказывает специалист. - К поздним, зимним сортам, которые растут только у нас, можно отнести «антей» и «зарю Алтая». Не ошибетесь, если купите «тину». Правда, ее выращивают и в Эстонии, но в очень небольших количествах. Поэтому вероятность, что яблоки будут завозными, минимальна…

Сложнее с теми сортами, которые выращивают и у нас, и у соседей. К примеру, «лобо». «Ауксис», «альву», «богатырь», «деликатес», «норис», «спарту» выращивают у нас и в Литве. А есть только польские сорта: «деликатес», Jonagold, Jonathan, Gala, Golden Delicious, Ligol, Redchief, Shampion.

- Определить по внешним признакам, откуда яблоко, очень сложно. Какие бы спекуляции ни велись на эту тему, - говорит научный сотрудник Латвийского государственного института плодоводства Байба СКРЕБЕЛЕ. - Одна из возможностей - цвет яблок одного и того же сорта. Латвийские потемнее польских. Это связано с нашим климатом, с более холодными ночами. Скажем, латвийское «лобо», как правило, ярко-красное, завозное – светлее...

«Латвийские яблоки» в… польских ящиках?

Впрочем, по словам эксперта, самый надежный способ не ошибиться - покупать у тех, кого давно знаете, кому доверяете, у кого отовариваетесь не первый год.

- Даже то, что на лотке стоит название района и хозяйства, откуда привезена продукция, еще не означает, что фрукты или овощи выращены именно там, - продолжает г-жа Скребеле. - Нет стопроцентной уверенности, что хозяева продают именно свою продукцию, а не купленную у кого-то...

По словам же Янис Зилверса, все больше горожан покупают фрукты и овощи прямо в хозяйствах. К нему под Сигулду народ едет за яблоками. И все же гнать машину из Риги за 60 км только ради яблок - удовольствие нынче не из дешевых.

- Есть другой вариант. Купить участок и выращивать самим, - смеется он...

Старший специалист отдела растениеводства Латвийского центра образований и консультаций на селе Имантс МИСА считает, что только химический анализ определит происхождение яблока. Да и то не всегда.

- А испанские, итальянские и другие южные можно отличить от наших по кожуре. У заморских она более тонкая, - дает совет г-н Миса.

Хотя порой не нужно быть докой и знать назубок все сорта, чтобы отличить правду от обмана. Бывает, что «латвийские» яблоки продают в ящиках с польскими надписями. Еще чаще можно увидеть такую картину: буквально весь рынок завален одним и тем же сортом яблок, который продавцы выдают за местный. Но в Латвии нет таких огромных яблочных садов, а местные кооперативы, которые выращивают их на продажу (Pures darzi, Zelta abele), продукцию поставляют не на рынок, а в сети. Поэтому изобилие одного сорта на многих прилавках - верный признак того, что товар залетный, из Польши...

Ну и цены!

Между тем потребителей волнует не только откуда товар, но и его цена. Доморощенные патриоты призывают покупать местные продукты: мол, так мы поможем латвийским фермерам. А чем последние отвечают потребителям? Взять те же яблоки: цены колеблются от 1,50-2 евро за килограмм! И это в разгар сезона! Неужели в одночасье так выросли затраты на выращивание яблок? Или крупные сельхозпроизводители сговорились о цене?

Г-н Зилверс уверяет, что цены на латвийские яблоки не выше прошлогодних. По его словам, кооперативы пока лишь на 30% обеспечивают потребности Латвии в яблоках. Возможности для роста есть, но это требует значительных инвестиций. Нужно вкладывать не только в новые яблоневые сады, но и в технику, склады. Потому что только современные склады позволяют сохранять яблоки до апреля...

Сады вырубали под корень

На вопрос о том, почему польские яблоки дешевле местных, почти каждый латвийский фермер вам ответит: там выше субсидии со стороны государства. Но, оказывается, дело не только в этом.

- В Польше никто не вырубал колхозные сады под корень. А у нас после 1990-х яблоневыми садами пришлось заниматься практически с нуля: все было разрушено, - разъясняет Янис Зилверс...

Его коллега - руководитель кооператива «Курземес дарзи» под Салдусом Лигита РЕЗГАЛЕ дает в цифрах расклад, во что обходится серьезное выращивание яблок. Чтобы получить урожай с 1 гектара, нужно вложить 7-8 тысяч евро, а весомый урожай яблоневые деревья начинают давать через пять лет после высадки. Хорошо плодоносят еще лет 10, потом нужно обновлять посадки.

Разговоры о том, что наши фермеры не применяют химию, она называет преувеличением.

- Без нее урожай погибнет: вредители съедят. И все же у нас химии в разы меньше, чем в импортных яблоках, - уверяет она...

Илья ДИМЕНШТЕЙН