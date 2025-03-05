Льготы для малообеспеченных: что нужно знать, чтобы справиться с коммуналкой

При каких доходах присваивается статус?

Социальную помощь жителям оказывают местные самоуправления. Для этого одинокому жителю или семье надо обратиться в социальную службу территориального самоуправления по месту декларирования проживания, представить требуемые документы о доходах и ждать присвоения статуса малообеспеченного (малоимущего) или нуждающегося (бедного) домохозяйства.

Планку доходов, которая соответствует нужному статусу, тоже устанавливает местное самоуправление, но она не может быть ниже обозначенной государством.

В рижском самоуправлении уровень доходов, ниже которого семья, состоящая из супругов и лиц, имеющих совместные расходы на питание и проживающих в одном жилом помещении, или лицо, проживающее отдельно (далее -- семья или лицо), признается малообеспеченной, а также порядок оценки доходов и материального положения семьи (лица) определяют обязательные правила Рижской думы №RD-23-220-sn «О признании домохозяйства бедным или малообеспеченным и оказании социальной помощи в Рижском городском самоуправлении» (далее -- правила №220).

Порог дохода для малообеспеченного домохозяйства:

-- для первого или единственного человека в домохозяйстве составляет 80% текущего медианного минимального дохода (округленного до целых евро) на потребителя в месяц, в соответствии с данными Центрального статистического управления, или до 604 евро;

-- для остальных лиц в домохозяйстве применяется коэффициент 0,7 от порогового значения дохода, установленного для первого лица, или 423 евро.

Привилегии людям с небольшими доходами

Статус малообеспеченного лица предоставляет жителям рижского городского самоуправления следующие возможности:

1. Получить льготу на налог на недвижимость в размере 70% (информацию о порядке предоставления льготы по налогу на недвижимость можно получить в Управлении доходов самоуправления Рижской думы по информационному телефону 80000850 или на сайте https://pip.riga.lv/).

2. Получить услугу дневного центра для бездомных и малообеспеченных жителей Риги (предварительно надо обратиться к социальному работнику в дневном центре или в территориальные центры районных отделений Рижской социальной службы, где социальный работник оценит потребность человека в социальных услугах и выдаст направление на получение услуги).

Дневной центр Рижского приюта находится на ул. Католю, 57. Телефон 67181663. Время приема посетителей -- с 9.00 до 16.45.

3. Получить горячее питание в одной из четырех благотворительных столовых в Риге (горячее питание можно получить без предъявления документов и навынос).

Адреса суповых кухонь: ул. Даугавгривас, 1; ул. Кр. Барона, 56; ул. Кр. Барона, 126; ул. Зандарту, 2а.

4. Получить горячий обед навынос, предъявив «Карту рижанина», на которую в электронном виде внесена информация Рижской социальной службы о статусе клиента.

Адреса пунктов раздачи горячей еды можно узнать по этой ссылке.

5. Получить помощь в решении жилищных вопросов (больше информации -- по телефону Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы 67474700 или на сайте: https://mvd.riga.lv).

6. Просить бесплатную юридическую помощь (больше информации -- по бесплатному информационному телефону судебной администрации 80001801 или на сайте https://www.ta.gov.lv).

7. Получить помощь в оплате питания школьников и дошкольников. На основании правил Рижской думы №153 «Порядок обеспечения рижским городским самоуправлением софинансирования услуг питания учащихся» расходы на питание -- завтрак, обед, полдник -- учащихся, обучающихся по лицензированной программе дошкольного и общего образования на территории Риги покрываются из бюджета рижского самоуправления в порядке, установленном нормативными актами. Если семья ребенка соответствует статусу нуждающейся или малообеспеченной семьи -- на основании решения Рижской социальной службы.

Жители рижского городского самоуправления могут получить информацию о социальных пособиях и социальных услугах, а также информацию о присвоении статуса малообеспеченного домохозяйства, об адресах и времени работы территориальных центров Рижской социальной службы, позвонив по телефонам информационной службы Рижской социальной службы: 67105048, 25770080 в рабочее время.

Как присуждается статус

Решение о том, соответствует ли домохозяйство статусу малообеспеченного, принимает Рижская социальная служба, оценив финансовое положение домохозяйства и соответствие его статусу малообеспеченного.

Для этого необходимо обратиться в Рижскую социальную службу с письменным заявлением, заполнить декларацию о доходах и имуществе, как это предусмотрено нормативными актами об оценке финансового положения домохозяйства и получении социальной помощи, а также представить документы, подтверждающие факты, указанные в декларации о средствах к существованию.

Статус нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства назначается с того месяца, в котором было принято решение об определении статуса нуждающегося или малообеспеченного домохозяйства. (Правила Кабинета министров №809 «Правила об оценке материального положения домохозяйства и получении социальной помощи», пункт 14).

(!) Департамент благосостояния Рижской думы:

телефон 67105151, э-почта dl@riga.lv,

домашняя страница – ld.riga.lv.

Льготы на оплату электроэнергии

АО Latvenergo продолжает поставлять электроэнергию по сниженной цене целевым группам, определенным государством: многодетным семьям, малообеспеченным и нуждающимся семьям, инвалидам 1-й группы, а также семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

Дополнительная информация – по ссылке:

https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.

Вера ВОЛОДИНА.