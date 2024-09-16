Лето нас не покидает: третья неделя сентября все еще будет теплой

Погодные условия будет определять область высокого давления, облачность постепенно уменьшится, осадков не ожидается. Почти на всей территории страны будет дуть слабый ветер.

По ночам будет прохладно - от +11 до +16 градусов, местами на побережье - примерно на градус теплее. Дни все еще будут по-летнему теплыми: в понедельник и во вторник воздух прогреется до +19-24 градусов, местами в восточных районах - даже до +26 градусов.

В середине недели погода существенно не изменится, лишь днем температура воздуха немного снизится и достигнет +17-22 градусов, только местами на юге поднимется до +24 градусов.

Согласно прогнозам на данный момент, в конце следующей недели тоже сохранится тихая погода без осадков, но днем станет еще чуть прохладнее - во многих местах столбик термометра поднимется всего до +20 градусов.