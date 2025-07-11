Лес под топором: поправки минсельхоза вызвали шквал критики не только экологов, но и других министерств

Формально речь идёт о снижении административной нагрузки: продлении срока действия разрешений на вырубку с трёх до пяти лет, использовании данных Лесного госреестра вместо полевых измерений, унификации предельно допустимых площадей сплошных вырубок. Однако, по мнению критиков, за этими мерами скрывается попытка легализовать практики, ранее уже признанные неконституционными.

Особую обеспокоенность вызывает увеличение допустимой площади сплошной вырубки в особо чувствительных типах леса — от торфяников до заболоченных редколесий — с двух до пяти гектаров. Эксперты предупреждают: это приведёт к росту фрагментации лесного покрова, усилению эрозии и потере среды обитания для десятков видов.

В свою очередь, VARAM указывает, что Минсельхоз не выполнил стратегическую оценку воздействия на окружающую среду, несмотря на прямое указание Конституционного суда, который уже признал одну из предыдущих версий аналогичных поправок несоответствующей основному закону.

Критике подверглась и идея отказа от фактических измерений деревьев в пользу архивных данных реестра. Орнитологи, Департамент охраны природы и «Zaļā brīvība» подчёркивают: реестр не обновляется ежегодно, а в части участков данные могут быть устаревшими на 20 лет и более. Это означает, что решение о вырубке может приниматься без понимания реального состояния леса.

Минюст, в свою очередь, видит риски административной произвола. В ряде случаев разрешения на вырубку выдавались при наличии правовых ограничений, и отсутствие эффективной проверки со стороны Гослесслужбы (VMD) может привести к повторению этих ошибок.

Экологи, участвующие в процессе, подчёркивают: приоритетом должны оставаться не удобства для заготовителей, а долгосрочная устойчивость. Тем более что сами авторы поправок признают: цель — ускорить процессы и сократить затраты, а не защитить природные ценности.

На фоне роста требований со стороны ЕС по восстановлению экосистем Латвии предстоит решить, чьи интересы важнее — леса как ресурса или леса как среды жизни.