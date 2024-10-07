Легендарное танцевальное ирландское шоу приезжает в Латвию

Традиционная кельтская музыка, элементы фолка и современные ритмы, легендарная ирландская чечетка, живая музыка и чарующие голоса солистов – все это сделало выступления RHYTHM OF THE DANCE одними из самых популярных и востребованных в мире.

За 25 лет шоу покорило более 7 миллионов зрителей в 50 странах мира. Артисты дают более 200 выступлений в год, на лучших площадках с неизменными аншлагами.

Зрителей завораживает история Ирландии, выраженная в танце, полная мифов, средневековых легенд и современных рассказов. RHYTHM OF THE DANCE — это синтез танца, музыки, театра, импровизации, современных спецэффектов и потрясающего сценического освещения, поражающего своим масштабом.

Танцевальный коллектив чтит традиции аутентичных ирландских танцев, делясь со зрителями культурными жемчужинами этой древней нации. Каждый, кто посетит представление ирландского танца RHYTHM OF THE DANCE, сможет сам в этом убедиться.

9 октября коллектив выступит в Валмиерском центре культуры, 12 октября - в «Арена Рига» и 13 октября - в Даугавпилсском дворце культуры.