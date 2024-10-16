Латвию посетит спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан

В ходе визита спецпосланник ЕС встретится с министром иностранных дел Байбой Браже и обсудит с экспертами МИД текущую ситуацию в сфере применения и контроля санкций.

В пятницу, 18 октября, О'Салливан примет участие в форуме по вопросам безопасности и внешней политики "Рижская конференция 2024", который пройдет в Латвийском национальном историческом музее.

В этом году на форуме будут обсуждаться такие актуальные вопросы, как будущее европейской безопасности, борьба Украины против российской агрессии, влияние санкций на экономику и внутреннюю стабильность России, стратегия НАТО "360 градусов" и глобальное партнерство, роль и повестка дня ООН в текущей геополитической обстановке.

