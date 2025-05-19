Надо сказать, что и в соседних странах, и в Европе в целом ситуация не внушает оптимизма. Уровень рождаемости в Латвии (по данным World Population Data) в 2024 году составил 8,56 на тысячу жителей, в Литве — 9,27, в Эстонии — 9,67. Показатели Латвии печальнее, но и литовцам с эстонцами радоваться нечему.

В Украине этот показатель — 5,75, что объяснимо: идёт ужасная война, никак не способствующая рождению детей.

Китайцы — пассивны, индийцы — молодцы, африканки рожают как сумасшедшие

В России рождаемость составляет 9,38, но этот показатель нельзя назвать высоки, учитывая, что в этой стране есть регионы, где многодетность - традиционна, и этот факт повышает показатель.

Среди европейских стран самый высокий уровень рождаемости в Турции — 13,8.

Можно утешать себя мыслью, что в Европе есть страны с ещё меньшей рождаемостью, чем в Латвии: Испания (всего 7,34), Португалия (7,73), Италия (совсем уж сурово — 6,68). А вот в Великобритании, Франции, Словакии, Румынии, Швеции этот показатель хоть как-то приемлем — выше 10. В США тоже рожают (11), но в Мексике ещё больше (14,3).

В Китае в 1979 году ввели политику одного ребёнка, которую прекратили в 2015 году, позволив парам иметь двух детей. В 2021 году правительство Китая разрешило уже трёх. Но по инерции и из-за пугающих воспоминаний о политике одного ребёнка рождаемость так и не повысилась — показатель ниже, чем в Латвии — 7,42.

Население Земли сейчас составляет 8,2 миллиарда. В 2022 году Индия обогнала Китай на 30 миллионов, и теперь в ней проживает более 1,4 миллиарда человек. Уровень рождаемости в Индии — 16.

А вот Африка! Там рождаемость фантастическая. Ангола — 37,1, Сомали — 42,1, Демократическая Республика Конго — 41,1, Чад — 42,1, Нигер — 44,5. Эти дети вырастут, и через 20 лет начнут искать надувные лодки, чтобы отправиться искать счастья и сытой жизни.

Какова экономика — такова и рождаемость

Показатель Латвии — 8,56 — коррелирует со всем, что происходит в экономике нашей страны и региона. Мы отстаём в рождаемости от Литвы и Эстонии — так же, как и по ВВП на душу населения, объёмам экспорта товаров и услуг, и реальной покупательной способности. Отставание не катастрофическое, но тревожное и предостерегающее. Так жить дальше нельзя.

На нерождение детей влияют многие факторы ментального развития народа. Сразу отметим в сторону намёки в стиле российской пропаганды на Европу как цитадель ЛГБТ — это чушь. Процент гомосексуалов есть в каждом народе и везде примерно одинаков. В России их не меньше. То, что по причине сексуальной ориентации кто-то не будет иметь детей, нужно принимать как данность — на демографические расчёты это не влияет. Также абсурдна агрессивная кампания властей соседней страны против абортов и призывы школьниц рожать. Пусть русские и белорусы думают, что это поможет создать новое пушечное мясо для следующих войн. Нам не стоит думать, как они.

Главная причина отсутствия рождаемости в Латвии — прозаическая: деньги. Молодые семьи не уверены, что смогут оплатить кредит и коммунальные услуги. Будет ли работа завтра? Хорошая ли зарплата? Рождение ребёнка означает, что один из родителей — чаще всего мать — какое-то время не будет работать. Но что при этом делает государство и самоуправления?

Единовременное пособие за рождение ребёнка в Риге составляет 150 евро. Его выплачивает Рижская социальная служба.

На это можно купить 10 упаковок подгузников. Но нормальную, современную коляску на эти деньги не купишь — она стоит минимум 600 евро. А ребёнку ещё нужна кроватка, еда, одежда, врач и сказка на ночь. Хочется воскликнуть: пусть Рижская дума лучше засунет эти полмиллиона евро, выделенные на детские пособия, себе куда-нибудь вместе со «столбиками» или съест за завтраком на бутербродах. 150 евро в нынешних условиях зарплат, цен и инфляции — почти ничто, только напрасные расходы на администрирование.

Многословные обещания на выборах в самоуправлениях

Латвийские правящие и оппозиционные партии понимают, что с демографией беда, но ничего не делают или делают мало. Национальное объединение исторически больше всего говорит о демографии и кое-что даже сделали в этом направлении, но сейчас оно в оппозиции и ничего не решает.

Перед муниципальными выборами сложно найти партию, которая бы хотя бы косвенно не упоминала о детях, школьниках, а значит — и демографии. Большинство партий не называют конкретных цифр, но некоторые всё же указывают.

Пособие в 500 евро за новорождённого обещает «Объединённый список», «Латвия на первом месте» — 2000 евро, партия «Стабильности» — 1500 евро. Самое щедрое обещание — у «Согласия»: 10 000 евро. В 2024 году в Риге родилось 3959 детей. Предполагая, что и в будущем будет примерно столько же, обещание «Согласия» стоило бы 39,59 миллиона евро, «Латвии на первом месте» — 7,92 миллиона.

7,92 миллиона евро — это не невыполнимое обещание. Муниципалитет мог бы наскрести такую сумму, продав какое-нибудь здание и уволив чиновников в паре департаментов. Да и 40 миллионов — не такая уж неподъемная сумма. Правда, тогда бы пришлось что-то сократить и жёстче обирать жителей или отказаться от чего-то в пользу пособий.

В случае выплаты по 10 000 евро, вероятно, появились бы побочные эффекты: часть социально безответственных рижанок поняла бы, что рожать — это выгодный бизнес, и превратилась бы в машины по производству детей. Но этот негатив можно было бы стерпеть, если бы пособие способствовало действительно заметному восстановлению народонаселения.

Пособие за новорождённого также даёт государство. Вместе с муниципальными деньгами на коляску уже хватит. В Латвии пособие даже больше, чем в Эстонии и Литве — 421,17 евро. В Литве — 418 евро, в Эстонии — 320 евро. Есть ещё пособие по уходу за ребёнком, материнское и отцовское пособия, пособия для детей с инвалидностью и другие выплаты от государства. Как-то перебиться можно — если особо не тратиться, с голоду не умрёшь.

А как в других странах?

Сравнивать с богатыми странами трудно. Там пособия зависят от разных факторов — например, от зарплаты, которую получала мама до беременности. Латвии есть к чему стремиться…

В Великобритании срок выплаты обязательного материнского пособия (Statutory Maternity Pay, SMP) составляет до 39 недель. Первые шесть недель женщина получает 90% своей средней недельной зарплаты (до вычета налогов). Далее — 187,18 фунта стерлингов в неделю или 90% средней зарплаты за неделю в течение следующих 33 недель. SMP выплачивается как зарплата — ежемесячно или еженедельно. С этих сумм удерживаются налоги и социальные взносы.

В Ирландии доступны различные виды пособий, но при условии, что мать ранее работала и делала социальные отчисления. Если это так, семья не испытывает нужды.

В Норвегии родителям положен отпуск по беременности и родам общей продолжительностью 12 месяцев. В эти 12 месяцев входит отпуск до 12 недель до родов и 6 недель после родов.

Разовое пособие за ребёнка превышает 3000 евро в норвежских кронах. Каждый месяц каждый ребёнок до шести лет получает эквивалент 130 евро. Немного меньше — до 18 лет. Есть и множество других выплат в зависимости от разных факторов.

В Швеции первые 390 дней родители получают 80% от своей зарплаты, но не выше установленного лимита. Оставшиеся 90 дней выплачивается фиксированная сумма — 180 шведских крон (16 евро в день). И, конечно, есть различные государственные и муниципальные формы поддержки.

В Германии с января 2025 года детское пособие увеличено на пять евро за ребёнка, достигнув 255 евро в месяц.

Немецкие врачи во время беременности могут отправить женщин на больничный на несколько дней или недель. При любом больничном работодатель платит полную зарплату («Lohnfortzahlung») до шести недель, после чего медицинская страховка покрывает 2/3 от брутто-зарплаты.

Материнское пособие в Германии первые 15 месяцев после родов составляет до 620 евро в неделю.