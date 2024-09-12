О пакете помощи премьер-министр Эвика Силиня сообщила во время визита в Украину. По ее словам, Латвия также продолжит обучение и экипировку почти 4000 украинских солдат в этом году и такого же количества в 2025 году.

Также премьер во время визита информировала, что Латвия уже начала готовить пакет военной помощи на 2025 год, в который войдут бронетранспортеры "Patria", дроны, поставки боеприпасов, экипировки для солдат и обучение защитников Украины.

Во время визита Силиня приняла участие в пресс-конференции саммита Крымской платформы в Киеве. Она подчеркнула, что Латвия продолжит поддерживать Украину, выделяя на военную помощь 0,25% своего ВВП в год, или более 100 млн евро. Общий объем помощи Украине в 2024 году превысит 200 млн евро.

"Россия продолжает бомбить, обстреливать и пытать украинский народ, наносить удары по энергетической инфраструктуре, по городам, чтобы сломить волю народа к сопротивлению. Чтобы обеспечить украинцев светом и теплом зимой, Латвия, помимо военной поддержки, предоставит жителям Черниговской области электрогенераторы и другие материалы", - сказала премьер-министр.

Она также сообщила, что в октябре в Риге пройдет третий парламентский саммит Крымской платформы.

В среду у Силини состоялась двусторонняя встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которой обсуждалась военная помощь Украине, восстановление Черниговской области, экономическое сотрудничество и интеграция Украины в Европейский союз и НАТО.

Также премьер-министр приняла участие в открытии мемориала жертвам геноцида крымских татар.