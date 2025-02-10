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Латвия на пороге введения цифрового евро: что это?

© LETA 10 февраля, 2025 10:46

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Эволюция финансового рынка и цифровизация в ее рамках, скорее всего, не пройдут мимо большинства сегодняшних жителей Латвии. На данный момент еще нет ясности относительно деталей нововведения, однако нельзя исключить, что уже к концу этого десятилетия в обороте появятся и цифровые евро.

Бояться их не стоит, поскольку параллельно и в наличных, и в безналичных расчетах сохранится и тот евро, к которому мы привыкали с прошлого десятилетия. Сейчас в мире все более широкое распространение получают различные созданные частными эмитентами криптопродукты, самым известным из которых, наверное, является биткоин (bitcoin) - по сути, цифровая фишка, торговля которой ведется в электронном виде.

Популярность криптовалют, скорее всего, больше объясняется желанием заработать на колебаниях цен на них, а не желанием использовать их для расчетов за товары и услуги. Несмотря на то, что нынешние цифровые валюты частных эмитентов, в том числе с изображениями известных людей, являются продуктом финансовых спекуляций, их присутствие на финансовом рынке по-прежнему увеличивается.

При этом их оборот не контролируется структурами, связанными с правительствами, а потому в отношении этих валют не работают и меры по защите участников рынка. В связи с этим и центробанки вынуждены поддаваться цифровому соблазну, разрабатывая собственные цифровые платежные средства.

Проект цифрового евро - если будет доведен до конца - станет одним из таких. Как пояснил эксперт Банка Латвии по современным платежам Рейнис Вецбаштикс, введение цифрового евро важно и с точки зрения конкурентной перспективы платежной сферы. Цифровой евро снизит зависимость еврозоны от доминирующих платежных решений, управляемых не-европейскими странами.

Благодаря цифровому евро европейские торговцы получат более эффективные альтернативы для приема цифровых платежей. А поставщикам платежных услуг это обеспечит доступ к инфраструктуре цифрового евро и единым платежным стандартам, что, в свою очередь, позволит эффективнее достигать клиентов, а также упростит разработку и предложение инновационных услуг.

Поэтому цифровой евро - стратегический вклад, необходимый Европе для защиты ее монетарного суверенитета, снижения зависимости от поставщиков услуг за пределами Европы и обеспечения того, чтобы наша единая валюта по-прежнему была сильной и соответствующей нынешним и будущим условиям, пояснил эксперт Банка Латвии.

(Tvnet.lv)

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