Латвия готовит введение цифрового ID-кошелька: когда?

В кошельке можно будет хранить свои идентификационные данные, электронную подпись, документы об образовании, водительское удостоверение, страховые полисы, документы на собственность и другую информацию, при этом данные будут надежно защищены.

В настоящее время в Латвии не существует единого инструмента для хранения таких данных.

"Прототип ID-кошелька очень похож на "Apple Wallet" - цифровой кошелек, разработанный компанией "Apple", который позволяет пользователям "iPhone" и "Apple Watch" хранить и управлять цифровыми документами и платежными картами. Идея европейского цифрового кошелька аналогична, но он будет разработан на основе единых стандартов Европейского союза", - рассказал член правления ИТ-компании "Uniso" Янис Румковскис.

Пилотный проект был начат в 2023 году, и после тестирования кошелек цифровой идентификации будет доработан до приложения. Планируется, что он начнет действовать в 2027 году.

"Европейский кошелек цифровой идентификации - не просто приложение. Это новая экосистема в масштабах всего ЕС, которая требует наличия надежных учреждений и услуг во всех государствах. Регламент ЕС устанавливает четкие требования, но каждая страна должна адаптировать свое национальное законодательство для внедрения новой системы. Я надеюсь, что Латвия вскоре начнет создавать свою собственную экосистему цифрового кошелька в публичном управлении, определив сферы ответственности и развивая необходимые компетенции. Этот процесс займет несколько лет", - говорит исполнительный директор "SK ID Solutions" (разработчик "Smart-ID") Калев Пихл.

(Diena)

