"Привет, мой дорогой друг!

Вчера вечером, во время просмотра популярной в Латвии передачи о различных актуальных вопросах политической и экономической жизни, мне вспомнилось то, чему нас учили и что обсуждали преподаватель Павулане о римской эпохе, а также преподаватель Страубе о латвийских Братских общинах. И самое ужасное в этом то, что понимаешь — обновленная Латвия всё больше приближается к временам Древнего Рима, где римское право преподносилось как панацея от всех проблем. Жителям Латвии оставляют право уезжать, право получать зарплату независимо от профессии или образования и думать, что они выбирают самых достойных и умных сынов и дочерей народа.

Я уже вижу твою усмешку и слышу, как ты говоришь, что я всё драматизирую. Вечные споры юности о смысле бытия доходят до кантовского распутья — является ли метафизика наукой, равноценной прикладным дисциплинам? Но, как и тогда, у меня есть контраргумент к твоему прагматизму — квантовая физика, которая говорит о том, что один может быть равен нулю.

Мой добрый друг, ты решил уехать, я решил остаться в надежде сделать Латвию 4 мая страной просвещения, страной счастья для латышей и латышских сторонников. К сожалению, я вынужден констатировать, что мы все ближе к триумвирату и патрицианскому правлению приватизации.

Да-да, я уже слышу твою аргументацию — что один чудак дополнил Конституцию мифической околесицей, придав ей современную юридическую окраску и интерпретацию, напоминающую сказку Упитиса "Мальчики из села Замшелого".

К сожалению, мне придётся тебя разочаровать — нам, как рабам, оставили право работать и получать одинаковую зарплату, независимо от отрасли (+/- 1800 евро брутто в месяц), но у нас нет права пользоваться плодами своего труда. У нас есть обязанность соблюдать законы и быть честными по отношению к политической системе, в отличие от её надзирателей, которым позволено быть неприкосновенными — как в случае с Rail Baltica, так и в других проектах, реализуемых за счёт наших трудов.

Ах, мой друг, я уже вижу твой контраргумент: "Погоди, погоди, но ведь есть свободные выборы!" Друг, какие выборы? О чём ты говоришь? Разве возможность выбрать надсмотрщика из ограниченного круга надсмотрщиков, которых мы же и содержим за счёт плодов своего труда, можно считать доказательством свободных выборов?

Возвращаясь к вчерашней передаче — больше всего меня поразил вопрос ведущего главному чиновнику страны: "Как получилось, что мы зашли так далеко?" И ответ: "Не знаю!"

Серьёзно? Так может ответить чиновник, чей опыт в государственной службе исчисляется годами и десятками должностей? Но всё, что он мог на протяжении всей передачи — это иронично усмехаться, словно наследник Тиберия, и радоваться тону своего загара и его гармонии с коричневыми ботинками.

Таков этот своеобразный мир, который больше похож на новые формы, которые возникнут в будущем, но сохранят алгоритмы старых форм. Что-то из тезиса французского учёного Фердинанда де Соссюра: "Французский язык не произошёл от латинского, он просто является латинским языком, на котором говорят в определённый период в определённых географических границах". Можно ли это назвать уважаемой и честной политикой? И если да, то почему? Я скорее склоняюсь к мысли, что нынешнее положение в нашей стране — это продукт массового рабства, которое в силу своей анонимности не может быть продуктом свободных граждан.

Сегодня в Латвии действительно трудно определить, где начинается государственная ответственность и традиции управления, а где они заканчиваются. Гражданская инициатива превратилась в фольклор ещё во времена Улманиса, а войти в политическую систему и работать в ней фактически невозможно.

Как и в позднем Риме, в нынешнюю политическую элиту можно попасть через кабак или его танцпол. Единственная проблема в том, что утром, проснувшись в таком "политическом кабаке", ты видишь рядом не прекрасное создание, а уличную девушку (здесь стоило бы проявить толерантность и к другим существам), которая, уходя, говорит тебе: "Ты останешься на своём месте...".

Наверное, ты, спросишь меня как консультанта по процессам и историка: что можно сделать? Что мы могли бы сделать для улучшения политической среды Латвийской Республики? Ведь последствия приватизации, порождённой коммунистическим периодом и республикой 4 мая, тяжёлые — можно даже сказать, что сформировались признаки деградации национального сознания.

Прежде всего, необходимо понять причины, как это принято в консультативной сфере. Речь идёт об "архитекторах процессов" и их миссии в историческом сознании. В трагическом процессе оккупации Латвийской Республики была отрасль, фактически уничтоженная физически и с редкими исключениями ушедшая в эмиграцию. Это юриспруденция — наука, изучающая право. Что же представляет собой юриспруденция в обновлённой Латвии? Судебный процесс или фундамент государственности, как это видел довоенный золотой фонд латвийской юридической науки?

Мне кажется, что прежде чем нынешний премьер начнёт бороться с мифической бюрократией, ей следует обратиться к юридической отрасли с вопросом: завершился ли процесс приватизации в Латвийской Республике? И готова ли отрасль служить сообществу свободных граждан, выдвигая новых лидеров для третьей Атмоды Латвийской Республики?

Вторым шагом и первой задачей для юридической науки и избирателей я бы поставил уже в преддверии предстоящих муниципальных выборов:

Хотя республика 4 мая отказалась от процесса люстрации, мы должны быть твёрды — потомкам большевиков нет места на выборных должностях.

Нельзя допускать, чтобы законодателем или депутатом местного самоуправления становился человек только с базовым образованием. Минимальный порог — степень бакалавра, степень магистра — для министра или главы самоуправления.

Следует отменить любые ограничения для профессий, позволяющих совмещать депутатские обязанности с профессиональной деятельностью.

Необходимо ограничить масштаб консалтингового бизнеса в государственных и муниципальных учреждениях.

Цель моего письма к тебе, находящемуся за пределами нашей Родины, — взглянуть на эти процессы и попытаться понять их в контексте сегодняшних и исторических ценностей. Ведь изменения в политической и экономической парадигме Латвийской Республики происходят в ритме наших сердец, в наших мечтах и чести.

Чтобы в нас формировались государственность, единство и патриотизм, традиционная хрестоматия возвращает нас в прошлое, когда основой возрождения была способность нации осваивать знания школьной скамьи и служить власти свободных граждан.

Завершая письмо и надеясь, что ты когда-нибудь вернёшься на нашу Родину, процитирую бывшего директора ФБР Эдгара Гувера в контексте Республики 4 мая: "Коммунисты пытаются разрушить США изнутри, проникая в правительство, систему образования и культурные учреждения."