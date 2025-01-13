Латвийцы охотно делятся ссылками на пиратские ресурсы, где можно скачать или посмотреть фильм Straume

Речь идет о скачивании фильма с пиратских ресурсов, которое автор называет прямым и непосредственным воровством.

Эту тему в соцсети "Х" поднял пользователь Vilhelms Meisters:

"Все же удивляет, насколько свободно люди делятся линками на Straume на пиратских ресурсах. Мне вообще пиратство по большому счету кажется каким-то пережитком прошлого, ну ОК, это вопрос моего пузыря, а не реальность. Но воровать латышский контент, которым мы коллективно гордимся - ну камон!"

По этому поводу, как и ожидалось, комментаторы очень охотно высказывались, причем многие не считают пиратство чем-либо предосудительным, но есть и сторонники топикстартера:

- Может быть, я стара и консервативна, но в самом деле непонятна позиция многих комментаторов, которые поддерживают возможность посмотреть фильм бесплатно.

- Пережиток прошлого это только для тех, кто зарабатывает хорошие денежки, для многих абонентская плата 12 евро в месяц и на нескольких платформах слишком высока.

- Смотри-ка, что за слово - "воровать". В Латвии почти за каждую сраную статью берется плата. Может быть, не надо быть настолько чертовски неадекватно жадными? Пусть люди смотрят фильмы бесплатно, если могут. Полные порталы фильмов.

- Воровать - это когда у собственника что-то пропадает. В этом случае - прибыль, которая была бы, пойди пират в кино. Мне что-то кажется, что большинство пиратов не пошло бы. Но, конечно, идите, покупайте и поддержите латвийское достижение!

- Да, это поразительно! Мне хотелось бы думать, что сами они за свою работу хотят получить оплату, а не чтобы ее украли. Именно так я и воспринимаю, что это воровство.

- На самом деле даже министр культуры рекомендовала это делать. Поэтому не понимаю твоей критики.

- А фильм доступен в стриминге в Латвии легально? Например, у Tet или Go3?

- Если фильм не выложен у сервисов стриминга, а до ближайшего кинотеатра 100 км, то так и есть.

- Скажу как есть: мне тоже прислали ссылку, где фильм можно скачать бесплатно. Знаю, что многие ею воспользовались, так как в Испании этот фильм все еще не показывают.

- Пиратство - хорошее дело, потому что таким образом рекламируется продукт. Например, мало кто так бы подсел на экосистему "Майкрософт", не будь пиратских Windows!

- Сходи в кинотеатр, болван, посмотри на цены! Семье, в которой двое взрослых и двое детей, без 80 евро делать нечего! Для многих 80 евро - это десятая часть зарплаты!