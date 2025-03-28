Латвийский эксперт сравнил переговоры Путина и Трампа с раздачей колбасы

Он признал, что после переговоров между Украиной, США и Россией неясно, является ли достигнутое соглашение о прекращении огня в Черном море действительным.

Он пришел к выводу, что мирные переговоры продвигаются, но медленно. Эксперт отметил, что в России используется метод «нарезки салями». По словам Анджанса, в России не дают целый кусок колбасы или половину, а дают самые тонкие ломтики. По его словам, в настоящее время выданы два кусочка.

Директор Центра геополитических исследований отметил, что один из кусочков — это прекращение огня по энергетической инфраструктуре, что выгоднее для России. Украина пережила очередную зиму, несмотря на то, что Россия осуществила и продолжает осуществлять достаточно массированные атаки на различные объекты инфраструктуры, отметил Анджанс. Он подчеркнул, что это соглашение не столь критично для Украины и что оно лучше подходит для осуществления атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты.

В свою очередь, для второго кусочка - прекращение огня в Черном море - Россия выдвинула дополнительные условия. В РФ хотят добиться частичной отмены санкций на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Анджанс отметил, что летом 2022 года при участии Турции и ООН начала действовать Черноморская инициатива, позволяющая украинским и российским судам перевозить сельскохозяйственную продукцию через Черное море. Соглашение просуществовало до лета 2023 года, когда Россия вышла из него.

Анджанс считает, Украина на самом деле больше не нуждается в этой инициативе. Украина, страна без собственного военно-морского флота, уничтожила не менее трети российского флота и сделала его неэффективным в Черном море. Большинство кораблей переместилось в восточную часть Черного моря, в том числе в Новороссийск.

«Отрезано два куска. Очевидно, что сейчас Россия тянет время, чтобы окончательно выбить Украину из Курска, чтобы ни один украинский солдат не находился на российской территории», — заявил директор Центра геополитических исследований.

Он также отметил, что Россия также очень сильна в своей дипломатии. «Хотя ее карты слабы, Россия делает вид, что у нее в распоряжении сильные карты», — оценил Анджанс.

Эксперт отметил, что на самом деле Россия отчаянно хочет получить передышку на несколько месяцев, пару лет, чтобы перезапустить отношения, но Россия этого не показывает. Анджанс предположил, что президент Владимир Путин продолжит «отдавать понемногу», чтобы администрация президента США Дональда Трампа чувствовала, что она чего-то достигла.

Отвечая на вопрос об интересах США на Украине, эксперт подчеркнул, что во времена администрации бывшего президента США Джо Байдена США руководствовались идеализмом — помочь демократической стране отразить атаку авторитарного государства. В настоящее время США также придерживаются реалистичного подхода в отношении Украины, подчеркивая, что оказанная ей помощь должна быть возвращена.

«В каком-то смысле это как «крыша» в традициях рэкета 1990-х годов. Может, это звучит слишком громко, но сходство есть. Вот почему есть соглашение о недрах, которое обязательно будет подписано», — сказал Анджанс.

Он подчеркнул, что президент США также упоминает более крупные суммы помощи США — в одном месте речь идет о 500 млрд долларов США, в другом — о 350 млрд долларов США, что не согласуется с расчетами исследователей. Эксперт отметил, что во времена администрации Байдена часть финансирования со стороны США осуществлялась в форме грантов и займов, но все предполагали, что эти деньги не придется возвращать, поскольку такое финансирование часто не востребовано.

«Украинские полезные ископаемые и возможное перенятие атомных электростанций звучат как попытки вернуть деньги. США делают это из прагматичных соображений», — заявил директор Центра геополитических исследований.

Как сообщалось, в ходе переговоров в Саудовской Аравии США договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов в Черном море и гарантиях безопасного судоходства. Однако вскоре Москва заявила, что положение о безопасном судоходстве вступит в силу только после отмены некоторых санкций, введенных против России.