Латвийские зимние яблоки: почему в сетях дешевле, чем на рынке?

В торговой сети средней ценовой категории местные яблоки можно было купить от 90 центов за кг. Были и биологические – по 1,80 евро. В одном из самых дорогих рижских супермаркетов цены выше: 800-граммовая упаковка - 1,80 евро за кг, яблоки другого сорта, на развес, – 2,50.

Ваш автор пробовал и те, и другие – и из дорогой сети, и из «средней». Купил и биологические. Все понравилось. А обычные яблоки по 90 центов, признаюсь, были вкуснее биологических. Хотя на первых было указано – 2-й сорт, а на биологических – 1-й. Но последние все были одинаковые, как будто из инкубатора. А яблоки 2-го сорта разной величины. Вероятно, с этим связано присвоение 2-го сорта. Но размер на вкус не влияет.

Впрочем, хорошо, что в обычной торговой сети появились и биологические местные яблоки. Правда, владельцы «шести соток» других яблок со своих деревьев для себя и не снимают. Кто же будет обрабатывать их какой-нибудь дрянью на собственном участке! Но у многих огородников яблоки, даже поздние, хранятся не так уж долго. А у большинства покупателей нет собственных садовых участков...

Почему на рынках латвийские яблоки дороже, чем в сетях?

Предвижу: кто-то скажет, что яблоки местные в супермаркетах не такие дешевые – от 90 центов за кг. Но давайте не будем сравнивать с польскими, которые продаются здесь же. Сравним цены местных яблок с тем, что предлагают на рижском Центральном рынке. А там еще в разгар сбора урожая – в августе, сентябре - яблочки стоили 1,50-2 евро. И это в то время, когда сады буквально ломились от яблок! Ваш автор писал, что многие садоводы-огородники сотни килограммов яблок отвозили на переработку – на сок.

Зимой цены на местные яблоки на рынке тем более не упали. Так в чем же дело? Почему в торговой сети яблоки дешевле? И это при том, что отпускная цена производителя яблок в сетях примерно вдвое ниже - 60 центов за кг или чуть больше.

Может быть, на рынке высокая арендная плата за место, вот и накручивают цену? Не смешите народ! Полагаю, причина в другом. Большие партии яблок продают перекупщики. Например, на открытых рядах, напротив Рижского автовокзала. Там очень большой выбор местных яблок, но цена всегда стабильно высокая. К слову, не исключено, что под видом местных яблок на рынке могут продавать все что угодно.

Были случаи, когда на лотках писали, что яблоки латвийские, а рядом стояла польская тара.

В торговые же сети яблоки поставляют не фермеры-единоличники, а сельхозкооперативы. Хорошо, что хоть тут они смогли объединить фермеров, выращивающих яблоки. Есть такие кооперативы и в Курземе, и в Земгале, и, судя по полкам супермаркетов, они смогли улучшить работу. Руководители кооперативов рассказали вашему автору, что они не работают с рынками – поставляют продукцию только в торговые сети.

Стабильно и надежно.

Ваш автор не рекламирует торговые сети, но если вы любите яблоки и хотите быть уверенными, что это латвийские, то лучше покупать в супермаркетах. Если, конечно, цена адекватная...

Как француз испугался латвийского яблочка

«А какая разница – латвийские или польские? - спросит кто-то. - У последних же преимущество: дешевле».

Разница – существенная. Во вкусе. Хорошие латвийские яблоки не идут в сравнение с польскими, которые предлагают на рынках или в супермаркетах, с итальянскими или другими заморскими. Их ведь тоже чем-то обрабатывают перед дальней дорогой. Да и химии там применяют больше, чем у нас.

Приведу такой пример. Мой знакомый как-то попал в больницу. В этой же палате оказался француз. Знакомому принесли яблоки – собственного урожая. Чистые, экологические. Угостил он и соседа по палате. Но через минуту француз закричал: внутри яблока, там, где косточки, он увидел червячка. По мнению иностранца - жуть! Но ведь это же показатель того, что яблоко без химии, убеждал его знакомый. Не подействовало. У француза на родине такого быть не может. О чем это говорит? Только о том, что там больше применяют химию...

«Сердобольные» тётушки

Некоторые горожане за яблоками идут не в торговые сети, не на рынки, а покупают их (во всяком случае, летом и осенью) у тетушек возле супермаркетов. Там продают дары леса, зелень, огурчики и т. д.

Яблоки у тетушек действительно можно купить дешевле, чем на рынке, но я бы с осторожностью советовал покупать их там. Только если вы действительно знаете продавщицу и уверены, что яблоки - ее. Потому что в Риге и окрестностях много заброшенных участков, старых яблоневых, грушевых деревьев, на которых полно плодов. Но прохожие их не срывают: деревья-то эти растут около дорог и автомобильных магистралей. А где гарантия, что вам подсовывают не такие?

Чем полезны яблоки

По словам диетолога Лизете ПУГИ, яблоки – кладезь полезных веществ и витаминов. В них много клетчатки, есть железо, магний, калий, витамины С, А.

- В одном яблоке – 25% от суточной потребности аскорбиновой кислоты, а в 5-6 косточках – дневная норма йода, - говорит специалист по здоровому питанию. - В яблоках присутствует такой компонент клетчатки, как пектин. Правда, он имеется и в мандаринах, лимонах, апельсинах, чернике, винограде, цидонии, но больше всего его именно в яблоках. А пектин мягко очищает кишечник и выводит из организма токсины…

Впрочем, переедать яблок - вредно для здоровья. Дневная норма – два средних плода в день. Так что тем, кто не знает меры и готов есть яблоко за яблоком, нужно умерить аппетит. Если не хотите проблем с кишечником.

- Больше всего витаминов и полезных веществ в тех яблоках, которые кушаете с кожурой, - продолжает эксперт. - Поэтому те, кто очищает ее, скажем, для детей – чтобы было легче пережевывать, – оказывает им медвежью услугу...

Какие яблоки опасны для любого

На взгляд специалиста, нет сортов более и менее ценных. Если в одних больше кислот, то в других – сахара и витамина С. Хотя некоторые ее коллеги считают, что содержание полезных веществ зависит от цвета яблока. Например, каротина больше в красных и желтых, а железа – в зеленых.

Если вы съедите яблоко за полчаса до еды, то оно усилит аппетит. Однако это противопоказано при гастрите и тем более язве желудка или болезнях кишечника. Кислоты, которые содержатся в яблоках, могут спровоцировать воспалительные процессы в желчном пузыре.

Яблоки сладких сортов не рекомендуют диабетикам и тем, кто имеет лишний вес...

А есть яблоки, которые противопоказаны любому – подгнившие, пусть даже частично.

- Гнилые яблоки содержат такой токсин, как патулин, - продолжает г-жа Пуга. - Он распространяется по всему плоду, поэтому не правы те, кто полагает, что гниль можно вырезать, а остальное яблоко будет хорошим. Патулин не разделяется и во время пастеризации, поэтому из подгнивших яблок не следует готовить и сок…

Другая важная деталь: самые полезные яблоки – свежие, а не те, что год лежали в погребе. В этом смысле садоводы-огородники в более выигрышном положении: у них яблоки – наисвежайшие...

Много ли пользы от запечЕнных яблок?

Сегодня все больше латвийцев отказываются от домашних заготовок – варенья, джема: в них меньше витаминов, чем в свежих фруктах и ягодах, чем в замороженных. Однако, по словам специалиста, заготовки из яблок тоже полезны. Яблоки богаты калием, который не разрушается при термообработке – приготовлении варенья, мармелада. Калий, в свою очередь, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Некоторые, в первую очередь люди пожилые, предпочитают свежим яблокам запеченные. Полезны ли они?

По словам диетолога, в процессе приготовления запеченных яблок разрушается кислота, которая не для всех приемлема. В тоже время сохраняется пектин, который благотворно влияет на кишечник. Печеные яблоки подойдут и тем, у кого чувствительные зубы и десны...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

ФОТО агентства ЛЕТА