Если для сравнения принять за 100% средний показатель по ЕС, то покупательная способность населения Латвии составит 71%. Это меньше, чем в Эстонии (79%) и значительно меньше, чем в Литве (87%), но даже нашим соседям есть к чему стремиться, если говорить о среднем показателе по ЕС.

Третье место в Европе на пьедестале по бедности

Самая высокая покупательная способность в Люксембурге (241%) — небольшой стране с большим количеством богатых людей. На втором месте Ирландия (211%). Вот где кроется настоящая история успеха, а не то, что слышно в риторике правящих политиков Латвии!

Около 30 лет назад Ирландия не была развитой страной, но потом настали «хорошие времена», стране удалось привлечь крупные инвестиции, в результате чего Ирландия процветает и благоденствует, а латыши, переехавшие в Ирландию, также стремительно увеличивают свою покупательную способность.

Хорошей новостью является и то, что Латвия не является чемпионом Европы по паритету покупательной способности, а лишь бронзовым призером — третьим снизу. Покупательная способность еще ниже в Греции (70%) и Болгарии (66%).

Если оглянуться на недавнюю историю, то Греция особенно сильно пострадала от пандемии COVID, когда все страны столкнулись с сокращением своих возможностей экономического развития. Кризис 2008 года был особенно серьезным, а в 2015 году Греция также оказалась на грани банкротства из-за чрезмерного государственного долга. И этот предыдущий кризис, и удар ковида заставляют сынов Эллады жить примерно так же бедно, как и латыши — 70% или 71%, особой разницы нет.

В Болгарии покупательная способность еще слабее. Болгария страдает от проблем развития: огромные массы ромов, не интегрированных в общество, живут в трущобах и заброшенных деревнях в условиях крайней нищеты. И все же, медленно, шаг за шагом, жизнь в Болгарии улучшается.

Болгария, имевшая очень низкую покупательную способность на момент вступления в ЕС, развивалась медленно и последовательно, без каких-либо сбоев, а ее покупательная способность росла с каждым годом. И в будущем тенденция будет только увеличиваться. Таким образом, ближайшие конкуренты Болгарии за статус самой бедной страны ЕС уже ощущают на себе удар.

Подобное уже произошло с одной другой страной. До 2018 года Румыния отставала, и ее покупательная способность также была ниже, чем в Латвии, но сейчас покупательная способность Румынии составляет 79%, что соответствует показателям Эстонии и Польши.

Французы не могут быть довольны, ведь когда-то покупательная способность населения в этой стране была значительно выше среднего показателя по ЕС, но в начале 2022 года она «нырнула» ниже него, и в настоящее время этот показатель во Франции составляет 99%.

Похожая история произошла в Италии. Около 2010 года покупательная способность жителей страны была выше, чем в среднем по ЕС, однако в настоящее время она немного ниже среднего уровня — 98%.

В Эстонии в последние годы наблюдается снижение покупательной способности, а также снижение темпов развития (роста ВВП) Эстонии. Развитие Латвии в это время замедлилось. Напротив, в Литве феноменальные макроэкономические показатели — все растет, включая покупательную способность.

Покупательную способность можно также рассчитать и описать другими способами, например, с помощью индекса паритета покупательной способности. Однако индекс паритета покупательной способности (соотношение доходов и стоимости жизни) также существенно отстает от соседей — реальные доходы жителей Латвии существенно ниже, чем в Эстонии, а также в Литве.

По данным Евростата, показатель ВВП на душу населения, скорректированный с учетом покупательной способности, в 2023 году составил в Эстонии 38 700, в Литве — 32 600, в Латвии — 26 600. Средний показатель по странам ЕС составил 39 100.

Покупательная способность низкая, а цены высокие

Хотя покупательная способность населения Латвии значительно ниже среднего показателя по ЕС, например, латвийцы вынуждены платить за продукты питания больше, чем в среднем по ЕС. Цены на продукты питания в Латвии достигли среднего уровня по Европейскому союзу (ЕС) уже в начале 2022 года.

В 2023 году, по данным Евростата, цены на продукты питания в Латвии были на 3,7% выше, чем в среднем по ЕС. По оценкам, в 2024 году цены на продукты питания в Латвии превысят средний показатель по ЕС более чем на 4%. Еда у нас стоит примерно столько же, сколько в Германии, Словакии, Франции, Австрии, Италии, Греции и Швеции, но, например, в Польше и Румынии еда стоит всего около 80% от средней цены по ЕС.

Лекарства, электричество и топливо в Латвии также дорогие. Интересно, что в Литве топливо стоит значительно дешевле — иногда даже на 20 евроцентов за литр дешевле, чем в Латвии. Однако с начала этого года рай для литовских автомобилистов закончился — после повышения акцизов бензин и дизельное топливо в Литве порой стоят намного дороже, чем в Латвии.

Как же случилось, что Латвия пала так низко? Возьмите любой экономический показатель, и почти во всех случаях цифры будут ниже, чем у наших прибалтийских соседей. В настоящее время ВВП Латвии растет немного лучше, чем в Эстонии, но не намного. В экспорте услуг наши соседи добиваются лучших результатов практически во всех секторах. Единственным исключением является экспорт авиационных услуг, где Латвия с ее Рижским аэропортом способна конкурировать с литовцами и эстонцами.

Объем кредитов, выданных предприятиям, в процентах от валового внутреннего продукта в Латвии невелик. В 2011 году он составлял 50% ВВП, но с тех пор ежегодно снижается и сейчас составляет 14% ВВП.

Между тем в Литве этот показатель составляет 15,6%, в Эстонии — 27,4%. Средний показатель по ЕС-27 составляет 29,8%. Но кредитование является движущей силой экономики: если у компаний нет кредитов, они не могут процветать.

Над этой трагедией долго и упорно работали. Нельзя возлагать всю вину на правительство Эвики Силини. До нее были Кришьянис Кариньш, Марис Кучинскис, Лаймдота Страуюма, Валдис Домбровскис и др. Их работа не впечатляла.

Латвия производит продукцию с низкой добавленной стоимостью, недостаточно производительно и обременена громоздким бюрократическим государственным управлением. Таким образом, среднестатистический латыш может позволить себе купить что-то за половину стоимости, чем среднестатистический немец.

Несмотря на риск, иностранные инвестиции растут

А есть что-нибудь хорошее? Вот и всё. Например, накопленные прямые иностранные инвестиции в акционерный капитал компаний в 2024 году увеличились на 441 млн евро. По данным «Lursoft IT», количество совершенных сделок в 2024 году достигло 9 962, что почти на 50% больше, чем в 2023 году, когда их было 6 530. Это очень приятный показатель, потому что можно подумать, что иностранные предприниматели не очень хорошо различают, где Украина, а где Латвия, считают, что здесь уже ездят российские танки и ходят медведи, и пугаются геополитических рисков. Цифры показывают, что это не такое уж безумие. Другое дело, если представить, сколько иностранных инвестиций могло бы быть, если бы не было геополитических рисков...

В настоящее время наступили и суровые времена: президент США Дональд Трамп объявил всему миру тарифную войну. Для Латвии также будет установлен тариф в размере 20%. Латвия может петь без печали, как три поросенка, поскольку торговые отношения с США довольно слабы — всего 3% латвийского экспорта идет в Америку. Последние появились первыми, и только несколько латвийских компаний столкнулись с проблемами — в основном это деревообрабатывающие компании, нашедшие свою рыночную нишу в США.

Тарифы Трампа не оказывают особого влияния на Латвию, однако Латвия экономически тесно связана с Германией, Швецией и Великобританией, чей экспорт в США весьма значителен. Если эти страны пострадают от пошлин, Латвия также пострадает, и Латвия также испытает инфляцию и рецессию. И покупательная способность снизится.