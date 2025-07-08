Был гордостью Латвии: полиция начала уголовный процесс о смерти певца Андриса Вилде в Улброке

Полиция получила информацию из медицинского учреждения о человеке, который умер 3 июля. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 13 Уголовного закона «Преступления против здоровья человека». Для выяснения обстоятельств были назначены экспертизы телесных повреждений, подтвердили агентству LETA в Департаменте по связям с общественностью Министерства культуры.

Организатор мероприятий Айнарс Ашакс сообщил в Facebook, что Вилде уже много лет являлся артистом Государственного академического хора «Латвия». После окончания вокального отделения Одесской консерватории в начале 1990-х годов артист сотрудничал с несколькими хорами, давал концерты в церквях, а также работал преподавателем вокала в домах культуры и давал частные уроки пения.

«Андрис был феноменальным музыкантом с уникальным басом, который звучал очень красиво в самых разных составах ансамблей, радуя слушателей как в Латвии, так и во всем мире, — отмечает Ашакс. - Он не только прекрасно пел, но и сочинял и передавал свои знания другим людям, кто хотел петь».

Ашакс пишет, что Вилде подвергся «физическому нападению в Улброкском центре».