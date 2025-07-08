Польша ввела погранконтроль: что нужно знать, чтобы избежать штрафов?

Контрольно-пропускные пункты на границах Польши с Германией и Литвой начали работу в ночь с воскресенья на понедельник. К моменту открытия в полной боевой готовности находились 800 пограничников, 300 полицейских, 200 жандармов и 500 солдат сил территориальной обороны.

"Это решение было принято для борьбы с нелегальной миграцией, - сказал министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк. - Она ни в коем случае не направлена против польских граждан и граждан других стран Европейского союза. Пограничная служба и другие службы постараются сделать этот контроль как можно более необременительным".

Пограничная служба Польши уверяет, что движение на границе осуществляется бесперебойно, а незначительные замедления происходят лишь изредка.

"Мы проверяем автомобили автобусного типа, автомобили с тонированными стёклами, автомобили с большим количеством людей, те автомобили, которые также пытаются избежать этого контроля. Сама проверка проходит очень эффективно", - поясняет лейтенант пограничной службы Конрад Швед.

Контроль заключается, прежде всего, в проверке документов, разрешающих пересечение границы, и тех, на основании которых иностранцы могут находиться в Польше.

"То есть речь идет о паспорте или удостоверении личности, - говорит Конрад Швед. - В случае с польскими гражданами вы не можете пересечь границу на основании приложения mCitizen".

На границе с Германией установлено 52 контрольно-пропускных пункта, с Литвой - 13. Пересечение границы вне установленных мест чревато уголовной ответственностью.

"Это может быть наказание как по кодексу о правонарушениях, то есть штраф до 500 злотых, так и в крайних случаях применение уголовной процедуры, предусмотренной статьей 264. п. 2 Уголовного кодекса", - рассказывает Конрад Швед.

Временное восстановление контроля на границах Польши с Германией и Литвой было введено на 30 дней. Однако Министерство внутренних дел Польши допускает, что этот срок может быть продлён.

...Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что контроль, восстановленный на границе с Литвой с понедельника из-за вторичной миграции, продолжится и после 5 августа, сообщает агентство ЛЕТА/BNS.

«Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся перекрыть этот путь. Мне сложно сейчас оценить, сколько времени это займет, но это точно продлится дольше 30 дней», — заявил Семоняк в интервью BNS и нескольким зарубежным информагентствам.

«В Шенгенском кодексе о границах, на который мы опираемся, указано, что такой контроль может быть введен на 30 дней, а затем продлен. Поэтому в постановлении, изданном по этому вопросу в прошлый четверг, говорится о 30 днях. Однако для нас очевидно, что этот контроль должен продолжаться до тех пор, пока сохраняются причины его введения», — заявил министр.

Он выступил с таким заявлением после того, как министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович на выходных заявил, что контроль восстанавливается на месяц — до 5 августа.

Согласно Шенгенскому кодексу о границах, возобновление пограничного контроля может быть продлено при необходимости на срок до 30 дней, но общий срок не может превышать шести месяцев.

Польша объявила, что будет проверять транспортные средства в 13 пунктах, причем контроль будет осуществляться выборочно.

Постоянный дополнительный контроль осуществляется на трех пунктах пропуска на литовско-польской границе: Будзиско-Калвария, автодорога Лаздияй-Огродники и железнодорожная станция Моцкава-Тракишки.

По словам польского министра, на данный момент такая схема является оптимальной.

«Мы считаем, что будем просто реагировать на развитие ситуации, но, как я уже говорил, нынешняя конфигурация пограничных переходов, по нашему мнению, оптимальна», — заявил Семоняк.

BNS сообщало, что президент Гитанас Науседа считает, что решение о временном возобновлении контроля за путешествующими на литовско-германской границе является капитуляцией перед нелегальной миграцией.

Германия также ввела такой контроль с конца 2023 года. Семоняк в очередной раз заверил, что Польша откажется от этих проверок, если на такой же шаг пойдет и Берлин.

Когда его тогда спросили, следует ли Литве последовать примеру Польши и восстановить контроль на границе с Латвией, он ответил, что не хочет вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

«Это не наша работа — говорить кому-либо, что он должен делать и какие действия он должен предпринимать», — заявил Семоняк агентству BNS и иностранным СМИ.

«Однако мы считаем, что действовать следует на основе сотрудничества, и наше предложение о сотрудничестве, безусловно, относится и к вам», — добавил министр.

Семоняк отметил, что рекомендовал члену Европейской Комиссии (ЕК) по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру выделить Литве и Латвии дополнительные средства на охрану границ.

«Недавно я говорил с членом Еврокомиссии, ответственным за государственные границы, о том, как можно финансово поддержать Литву и Латвию в плане укрепления их границ», — заверил польский министр.

«Вместе с министром Кондратовичем мы считаем, что это общая проблема, и мы будем работать вместе над ее решением», — добавил он.

Данные, которыми располагала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в понедельник вечером, показывают, что никаких транспортных пробок в направлении Польши не образовалось, и, по словам представителя пограничной службы, если Варшава продолжит применять нынешние методы проверки, то, возможно, очереди не будут образовываться в течение всего следующего месяца, когда будет действовать восстановленный контроль.