Латвийские медики разработали уникальный метод для лечения украинских раненых

В каком-то смысле этот метод уникален даже на мировом уровне.

Юрий - военнослужащий украинской армии. Серьезно пострадал при налете дронов. У него ампутирована правая рука. Обе ноги сломаны. В РВКУБ Юрий находится с октября. И в каком-то смысле врачам уже удалось сделать невозможное.

"Я приехал лежачим, не вставал. Теперь на костылях уже могу ходить. Я даже на улицу выхожу. Если бы доктор позволил, уже попробовал бы без костылей ходить. Могу, но не разрешают. Впереди у меня операция", - рассказал военнослужащий Украинской армии.

У Юрия трудноизлечимая инфекция костей. Чтобы кости ног можно было прооперировать и срастить, инфекцию нужно вылечить. Почти все антибиотики уже опробованы. Способ, как помочь Юрию и другим, ищут в исследовательской группе РУС по бактериофагам.

По-гречески fagos означает - "есть". Этим фаги и занимаются - едят бактерии.

"Вирус входит в бактерию, съедает и уничтожает. Он паразит (...) Это прорыв в борьбе против антибактериальной резистентности", - пояснил ведущий исследователь исследовательской группы Карлис Раценис.

"Метод уникален даже на мировом уровне. Именно Юрию мы впервые ввели эти фаги не только внутривенно, но и очень близко к костному мозгу. Близко ко всей кроветворной системе. (...) Большую роль играют военные исследования. И сейчас в рамках НАТО действует модель исследовательского содружества, в котором мы - одна из редких стран", - пояснил Раценис.

До сих пор в Латвии нескольким пациентам удалось спасти ноги от ампутации благодаря терапии бактериофагами. Но все это единичные случаи, и в медицине этот метод называют экспериментальным.

Однако группа РУС по изучению бактериофагов уже готовится и к масштабному клиническому исследованию, которое проведет в сотрудничестве с немецкими партнерами.

(Lsm.lv)