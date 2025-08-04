Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Латвийские медики разработали уникальный метод для лечения украинских раненых

© LETA 4 августа, 2025 11:25

Новости Латвии

Ученые Рижского университета им. Страдиньша (РУС) ищут новые способы помощи пациентам с резистентностью к антимикробным препаратам. Часто она наблюдается у тяжело раненных на войне в Украине солдат. Поэтому при тесном сотрудничестве с Рижской Восточной клинической университетской больницей (РВКУБ) в лечении солдат используются бактериальные вирусы, или бактериофаги.

В каком-то смысле этот метод уникален даже на мировом уровне.

Юрий - военнослужащий украинской армии. Серьезно пострадал при налете дронов. У него ампутирована правая рука. Обе ноги сломаны. В РВКУБ Юрий находится с октября. И в каком-то смысле врачам уже удалось сделать невозможное.

"Я приехал лежачим, не вставал. Теперь на костылях уже могу ходить. Я даже на улицу выхожу. Если бы доктор позволил, уже попробовал бы без костылей ходить. Могу, но не разрешают. Впереди у меня операция", - рассказал военнослужащий Украинской армии.

У Юрия трудноизлечимая инфекция костей. Чтобы кости ног можно было прооперировать и срастить, инфекцию нужно вылечить. Почти все антибиотики уже опробованы. Способ, как помочь Юрию и другим, ищут в исследовательской группе РУС по бактериофагам.

По-гречески fagos означает - "есть". Этим фаги и занимаются - едят бактерии.

"Вирус входит в бактерию, съедает и уничтожает. Он паразит (...) Это прорыв в борьбе против антибактериальной резистентности", - пояснил ведущий исследователь исследовательской группы Карлис Раценис.

"Метод уникален даже на мировом уровне. Именно Юрию мы впервые ввели эти фаги не только внутривенно, но и очень близко к костному мозгу. Близко ко всей кроветворной системе. (...) Большую роль играют военные исследования. И сейчас в рамках НАТО действует модель исследовательского содружества, в котором мы - одна из редких стран", - пояснил Раценис.

До сих пор в Латвии нескольким пациентам удалось спасти ноги от ампутации благодаря терапии бактериофагами. Но все это единичные случаи, и в медицине этот метод называют экспериментальным.

Однако группа РУС по изучению бактериофагов уже готовится и к масштабному клиническому исследованию, которое проведет в сотрудничестве с немецкими партнерами.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 10 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать