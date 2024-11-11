Латвии нужно больше продавцов, чем математиков? Неожиданные выводы газеты Diena

Оказывается, для нормального функционирования экономики страны в будущем требуется, чтобы большинство выпускников школ занимали такие профессии, как продавцы, рабочие, операторы различного оборудования, водители грузовиков и автобусов, а также специалисты в других востребованных сферах.

"Латвийская образовательная система не должна стремиться к такому уровню, при котором каждый выпускник, даже самой маленькой школы, мог бы без дополнительной подготовки поступить в элитные университеты мира. Это подход только для нескольких лучших учеников из тысячи. Требовать от всех школ соответствовать стандартам уровня Оксфорда — это абсурд! Это подрывает национальные интересы Латвии", — заявляет издание.

В подтверждение своей позиции газета приводит статистику: по состоянию на май 2024 года в Латвии было трудоустроено 39,5 тысяч продавцов, 36,2 тысяч руководителей и исполнительных директоров, а также 26,1 тысяч промышленных рабочих. В то же время количество старших специалистов по естественным наукам составляло лишь 845 человек, а математиков — 462.

"Да, средняя почасовая ставка математика (15,6 евро) почти в два раза выше, чем у продавца (7,2 евро). Однако Латвии нужно в сто раз больше продавцов, чем узкоспециализированных математиков", — заключает издание.