Латвии для этого понадобится лет 10: финский эксперт прочитал в Риге лекцию о строительстве убежищ

Население Финляндии составляет 5,6 миллиона человек, а убежища рассчитаны на 4,8 миллиона человек. Каждый человек, живущий в городской среде, имеет место в убежище, говорит специалист по гражданской обороне, прочитавший лекцию на эту тему в Риге. Один из ключевых тезисов: эти места должны быть легкодоступными и как-то использоваться в повседневной жизни, иначе со временем они придут в негодность.

«Каждое убежище имеет свою функцию для обычного повседневного использования. Например, большие бункеры служат спортивными залами или автостоянками, а то и плавательными бассейнами! Маленькие убежища, расположенные в жилых домах, обычно используются склады для людей, живущих в этом здании», - объяснял специалист по гражданской обороне Финляндии Анья Атсински.

К сожалению, в Латвии стали серьезно подходить к вопросу обустройства убежищ только после полномасштабного вторжения России в Украину, и на данный момент в этом вопросе сложилась почти катастрофическая картина. С советских времен сохранилось лишь несколько убежищ, а существующую инфраструктуру необходимо адаптировать. Финский эксперт признает, что на создание эффективной инфраструктуры убежищ уходят десятилетия.

«В Финляндии мы начали строить убежища в 1930-х годах. Эра современных убежищ началась в начале 1970-х годов. (Вопрос: Значит, нам предстоит пройти долгий путь?) Да, это долгий путь, но вы должны его пройти. Нет лучшего дня, чем сегодня, потому что вчерашний день уже прошел», - объясняет эксперт.

Государственная пожарно-спасательная служба проверила все государственные и муниципальные здания, в которых есть подвалы или подземные этажи. Предстоит еще много работы, но есть и хорошая новость: многие подвалы можно приспособить для безопасного использования в качестве убежищ.

«Из почти 5 000 объектов почти 1 600 соответствуют или частично соответствуют нашим рекомендациям (...) Подвал, если мы посмотрим на украинский опыт, безопаснее, чем, например, нахождение в открытой части здания», - говорит начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис.

Но просто пустого подвала недостаточно, пространство под убежище необходимо специально приспособить.

«У нас есть инициатива по улучшению этих мест, по установке недостающих деталей, которые необходимы. Например, мест для сидения, интернета или, если в подвале деревянные двери, их следует заменить на металлические, герметичные», - говорит Балтманис.

Убежища могут быть созданы также на подземных парковках, в туннелях и других местах, подчеркивают в службе - чтобы подготовиться к «часу икс», нужно проявить изобретательность, поскольку чиновники неоднократно подчеркивали, что у латвийского государства нет ни финансирования, ни планов по строительству масштабных убежищ как самостоятельных объектов.