Курьеры не кончатся? Идёт регистрация доставщиков еды

Платформы Bolt Food и Wolt начали свою работу в 2019 году. Представитель Bolt Food Эмиль Мамедов рассказал, что бизнес растет, и сотрудничающие с платформой курьеры доставляют продукты уже в 12 городах Латвии.

«Все, у кого зарегистрирована хозяйственная деятельность в СГД, — самозанятые лица, то есть независимые поставщики услуг. Между нами нет трудовых отношений...Речь идет о более чем 10 000 курьеров-партнеров», сообщил он, отметив, что курьер, если хорошо работает, может зарабатывать 10 евро в час.

Он рассказал, что заказы всегда пакуют рестораны или продуктовые магазины. Во время доставки курьер не должен прикасаться к содержимому заказа, хотя не отрицал, что с этим бывают проблемы.

«Скажем, кто-то из курьеров опрокинул сумку, допустим, суп разлился. Но тогда нужно писать в службу поддержки, мы рассмотрим абсолютно все обращения», — заверил представитель компании.

Руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания PVD Винета Гринберга рассказала, что ранее служба проверяла только места выдачи продуктов, поскольку курьеры доставляют уже упакованную еду. Решение обязать курьеров регистрироваться в регистре ведомства было принято после того, как в социальных сетях разлетелось видео, на котором курьер вскрывает упаковку заказа и отдает часть своему коллеге.

Зарегистрироваться курьеры могут на домашней странице PVD, заполнив анкету заявки.

На данный момент зарегистрировались около двухсот курьеров, рассказала Винета Гринберга: «Курьеры достаточно активны: в день принимается до 20 заявок от желающих стать курьерами. Если регистрируются наши граждане, то у них нет никаких проблем, но есть и граждане других стран — из Украины, из третьих стран».

Платформа Wolt в своем письменном ответе указала, что сотрудничает с 3,5 тыс активных курьеров и уже ввела различные мероприятия по контролю за безопасностью доставляемых продуктов. При этом в Wolt отмечают, что любые новые нормы, касающиеся рынка труда нужно тщательно обдумывать, чтобы не создать негативных последствий для жителей — особенно для тех, для кого дополнительные доходы являются существенным подспорьем.