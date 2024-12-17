Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma

Курьеры не кончатся? Идёт регистрация доставщиков еды

© Lsm.lv 17 декабря, 2024 09:42

Бизнес 0 комментариев

До 1 февраля следующего года курьеры, которые доставляют еду, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС, PVD). До сих пор это сделали всего 200 человек, хотя с Bolt Food сотрудничают около 10 тыс курьеров, а с Wolt — 3,5 тыс. Представители платформ доставки считают, что два месяца — короткий срок для регистрации, и число курьеров может снизиться, рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Платформы Bolt Food и Wolt начали свою работу в 2019 году. Представитель Bolt Food Эмиль Мамедов рассказал, что бизнес растет, и сотрудничающие с платформой курьеры доставляют продукты уже в 12 городах Латвии. 

«Все, у кого зарегистрирована хозяйственная деятельность в СГД, — самозанятые лица, то есть независимые поставщики услуг. Между нами нет трудовых отношений...Речь идет о более чем 10 000 курьеров-партнеров», сообщил он, отметив, что курьер, если хорошо работает, может зарабатывать 10 евро в час.

Он рассказал, что заказы всегда пакуют рестораны или продуктовые магазины. Во время доставки курьер не должен прикасаться к содержимому заказа, хотя не отрицал, что с этим бывают проблемы.

«Скажем, кто-то из курьеров опрокинул сумку, допустим, суп разлился. Но тогда нужно писать в службу поддержки, мы рассмотрим абсолютно все обращения», — заверил представитель компании.

Руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания PVD Винета Гринберга рассказала, что ранее служба проверяла только места выдачи продуктов, поскольку курьеры доставляют уже упакованную еду. Решение обязать курьеров регистрироваться в регистре ведомства было принято после того, как в социальных сетях разлетелось видео, на котором курьер вскрывает упаковку заказа и отдает часть своему коллеге.

Зарегистрироваться курьеры могут на домашней странице PVD, заполнив анкету заявки.

На данный момент зарегистрировались около двухсот курьеров, рассказала Винета Гринберга: «Курьеры достаточно активны: в день принимается до 20 заявок от желающих стать курьерами. Если регистрируются наши граждане, то у них нет никаких проблем, но есть и граждане других стран — из Украины, из третьих стран».

Платформа Wolt в своем письменном ответе указала, что сотрудничает с 3,5 тыс активных курьеров и уже ввела различные мероприятия по контролю за безопасностью доставляемых продуктов. При этом в Wolt отмечают, что любые новые нормы, касающиеся рынка труда нужно тщательно обдумывать, чтобы не создать негативных последствий для жителей — особенно для тех, для кого дополнительные доходы являются существенным подспорьем.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Готовьтесь к жизни без пенсий: последнее предупреждение людям среднего возраста от ЦСУ и правительства

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

"Сообщение статистиков о том, что число новорожденных в Латвии за один месяц упало ниже 1 000, - последнее предупреждение людям среднего возраста, которым пора задуматься о старости без детей и пенсий, - пишет "Неаткарига".

"Сообщение статистиков о том, что число новорожденных в Латвии за один месяц упало ниже 1 000, - последнее предупреждение людям среднего возраста, которым пора задуматься о старости без детей и пенсий, - пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

«Поддались западному быту»: как судили валютчиков и спекулянтов в советской Латвии

История и культура 10:21

История и культура 0 комментариев


В те времена правителем тогдашнего СССР был Никита Хрущев, который запомнился своими экстравагантными поступками. И одним из них стали показательные уголовные процессы над московскими валютчиками, где виновные в нарушении всяких юридических норм были приговорены к высшей мере наказания. Четко улавливая пожелания начальства, латвийские власти тотчас организовали в Риге свой процесс. Что на нем происходило, в обличающе-поучительном стиле той эпохи сообщила журналистка газеты «Ригас Балсс» Анна Грек в статье с красноречивым названием «Шваль", опубликованной в 1962 году.


В те времена правителем тогдашнего СССР был Никита Хрущев, который запомнился своими экстравагантными поступками. И одним из них стали показательные уголовные процессы над московскими валютчиками, где виновные в нарушении всяких юридических норм были приговорены к высшей мере наказания. Четко улавливая пожелания начальства, латвийские власти тотчас организовали в Риге свой процесс. Что на нем происходило, в обличающе-поучительном стиле той эпохи сообщила журналистка газеты «Ригас Балсс» Анна Грек в статье с красноречивым названием «Шваль", опубликованной в 1962 году.

Читать

Что грозит тем, кто разграбил ёлку из чипсов в Akropole?

Важно 10:15

Важно 0 комментариев

Мы уже писали об инциденте в торговом центре Akropole Rīga, когда за считанные минуты люди разворовали чипсы Pringles, выставленные в форме ёлки.

Мы уже писали об инциденте в торговом центре Akropole Rīga, когда за считанные минуты люди разворовали чипсы Pringles, выставленные в форме ёлки.

Читать
Загрузка

И за 60 млн. долларов не согласен! Питт отказался сниматься вместе с Джоли в новом фильме

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Поклонники легендарной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли могут разочарованно выдохнуть: их воссоединения на экране не будет. Даже щедрое предложение в 60 миллионов долларов не смогло растопить лёд между экс-супругами. Питт решительно отказался работать с Джоли, сославшись на то, что боль, причинённая их прошлым, еще не утихла.

Поклонники легендарной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли могут разочарованно выдохнуть: их воссоединения на экране не будет. Даже щедрое предложение в 60 миллионов долларов не смогло растопить лёд между экс-супругами. Питт решительно отказался работать с Джоли, сославшись на то, что боль, причинённая их прошлым, еще не утихла.

Читать

Трагедия в Марупе: мужчина убил дочь и мать, после чего покончил с собой (ДОПОЛНЕНО)

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

В частном доме в Марупе мужчина, вероятно, убил членов своей семьи и покончил жизнь самоубийством, сообщили LETA в Государственной полиции.

В частном доме в Марупе мужчина, вероятно, убил членов своей семьи и покончил жизнь самоубийством, сообщили LETA в Государственной полиции.

Читать

Анна Седокова — о самоубийстве Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Читать

Немцы шокированы ценами на электричество, хотя платят в среднем меньше, чем мы в Латвии: «Неаткарига»

Важно 09:51

Важно 0 комментариев

В Германии разразился скандал: в прошлый четверг цена на электроэнергию достигла немыслимой суммы €936,28 за мегаватт\час, пишет «Неаткарига». Срочно начались поиски виновных. Парадокс ситуации в том, что богатая Германия шокирована ценами, которые в не столь богатой Латвии считаются нормой.

В Германии разразился скандал: в прошлый четверг цена на электроэнергию достигла немыслимой суммы €936,28 за мегаватт\час, пишет «Неаткарига». Срочно начались поиски виновных. Парадокс ситуации в том, что богатая Германия шокирована ценами, которые в не столь богатой Латвии считаются нормой.

Читать