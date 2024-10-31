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Куда и когда рижане могут сдавать опавшие листья? Полный список: места и время по всему городу

Редакция PRESS 31 октября, 2024 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

Этой осенью, как и в предыдущие годы, столичное самоуправление с 2 ноября по 1 декабря откроет 32 пункта приема листьев, собранных жителями Риги. Сдавать такие отходы можно бесплатно, преимущественно по выходным, сообщает Рижская дума.

Власти просят обратить внимание, что сдавать листву прямо в мешках нельзя — содержимое нужно будет вытряхнуть, а мешки забрать с собой. Нельзя привезти и просто оставить листья рядом в мешках, а кроме того, среди лиственного мусора не должны присутствовать никакие другие виды отходов, в том числе бытовые. В пункты приема нельзя привозить бытовую технику, мебель или строительный мусор.

На местах будут дежурить специалисты Рижской думы, следя за порядком и координируя сдачу листьев, а также передвижение специализированной техники. Они же помогут вытрясти листья из мешков.

Во время акции и после нее места сбора будет усиленно патрулировать муниципальная полиция во избежание нарушений и замусоривания территории.

В прошлом году рижане сдали 2768 тонн листьев, в 2022-м — 2968 тонн.

Места и время сбора лиственных отходов:

  • В Плескодале по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. На улице Кукшу напротив Плескодальского кладбища 14.00-16.00
  • В Золитуде по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. Угол улиц Я. Эндзелина и Ростокас (асфальтированная автостоянка), напротив Золитудского рынка 14.00-15.00
  • В Иманте по субботам, воскресеньям — 2, 3, 9, 10, 23, 24, 30 ноября и 1 декабря. Перекресток Юрмалас гатве, ул. Прогреса и Кооператива — по субботам 14.00-18.00, по воскресеньям 15.00-17.00
  • По просьбе населения созданы дополнительные пункты сдачи листьев:
  • В Биерини по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. Угол улиц Межотнес и Земитес 9.00-11.00
  • В Зиепниеккалнсе по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. Улица Тумес, напротив Зиепниеккалнского кладбища 12.00-14.00
  • В Зиепниеккалнсе по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. Улица Малу, 11, 11.00-13.00
  • В Торнякалнсе по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. На обочине у дома на ул. Индрикя, 11, 9.00-10.00
  • В Торнякалнсе по субботам и воскресеньям — 2, 3, 9, 10, 23, 24, 30 ноября и 1 декабря, по рабочим дням — 4, 5, 6, 11, 12, 13, 25, 26, 27 ноября. На бульваре Узварас, 16A — по субботам, воскресеньям и рабочим дням (понедельник, вторник, среда) 9.00-17.00
  • В Агенскалнсе по субботам, воскресеньям — 2, 3, 9, 10, 23, 24, 30 ноября и 1 декабря. Угол улиц Атпутас и Номалес — по субботам 9.00-12.00, по воскресеньям 11.00-15.00
  • В Болдерае по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. Улица Каптейню, асфальтированная площадка перед мостом 9.00-10.00
  • В Дарзини по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября, по будням 13, 27 ноября. Перекресток улиц Дарзиню и Тайсна напротив дома на Дарзиню, 95 — по субботам 10.00-12.00, по будням 7.00-13.00. Улица Дарзиню напротив конечной остановки автобусов 12.10-14.10.
  • В Шкиротаве по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. Угол улиц Сила и Малею 14.30-5.45
  • В Кенгарагсе по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. Угол улиц Локомотивес и Булту (рядом с домом №44 на Локомотивес) 16.05-17.00. Напротив дома на ул. Плосту, 10 — между Авиацияс, 5, и Квиешу, 7, 17.15-18.00
  • В Плявниеках и Дарзциемсе по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря, в рабочий день 20 ноября. На улице Карсавас, Между домами № 36 и 34, 10.00-11.00. Угол улиц Резекнес и Звартавас 11.15-12.30. Угол улиц Пилдас и Крауклю 12.45-14.00. Угол улиц Сеску и Еноту 14.15-15.15 На ул. Гайсмас напротив дома №30 — по воскресеньям 15.30-17.00, по рабочим дням 7.00-13.00
  • В Межапарке по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. На проспекте Сигулдас, 12 (автостоянка) 9.00-11.00. Перекресток улиц Сигулдас и Гданьскас 11.10-13.10
  • В Чиекуркалнсе по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. Перекресток улицы Русова и 6-й Поперечной Чиекуркалнской линии 13.20-15.20
  • На Тейке по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. На улице Дзербенес, 14 (автостоянка) 9.00-11.00. Перекресток улиц Таливалжа, Стуриша и Баяру, возле Таливалжа, 17, 11.10-13.10. Автостоянка между улицами Лиелвардес и Иерикю, напротив Иерикю 75, 77, и Biķernieku ielā Бикерниеку, 111, 13.20 — 14.20
  • В Пурвциемсе по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. У дома на улице Мадонас, 10A 14.30-15.00
  • На Югле по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. Автостоянка на улице Дзирнупес, 4, 15.10-16.10
  • В Берги по воскресеньям — 3, 10, 24 ноября и 1 декабря. Перекресток улиц Маконю и Бергю 16.30-18.00
  • На Мангальсале по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. На улице Албатросу возле улицы Вейксмес 15.40-16.40
  • В Вецаки по субботам — 2, 9, 23, 30 ноября. Автостоянка напротив Гарциема, 10, 16.50-18.00
  • В Яунциемсе по вторникам — 5, 12, 26 ноября. У перекрестка 3-й м 4-й Поперечных Яунциемских линий 7.00-13.00

В случае неясностей можно звонить представителям территориальных хозяйственных отделов службы внешней мобильности РД (по рабочим дням с 8.30 до 17.00):

Правобережный сектор (Латгальское предместье) — +37167013579, +37167026654;

Правобережный сектор (Видземское предместье и Зиемельский район) — +37167105924, +37167013565, +37167181896;

Левобережный сектор (Курземский район и Земгальское предместье) — +37167012576, +37167026145, +37167181848 vai +37167013578.

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