Куда хотят переехать латвийцы: исследование

ТОП 2024:

1. Великобритания, Норвегия и Испания

2. Германия

3. Швеция

4. Дания



5. Россия

Переехать в другую страну, не упомянутую выше, хочет 7% опрошенных латвийцев. Как ни печально, в основном уехать хотят молодые люди: 24% в возрастной категории от 18 до 29, и 30% среди тех, кому от 30 до 39. Среди студентов ситуация и вовсе патовая.

«Наше исследование показало, что планы переезда латвийцев за рубеж связаны со стремлением зарабатывать больше. Это так даже для молодежи, хотя люди в возрасте от 18 до 29 часто связывают переезд с учебой в университете. Примечательно и то, что среди молодых людей переехать в ближайшие три года собирается каждый четвертый (24%), а среди тех, кому от 30 до 39 – каждый третий (30%)», — отмечает Дарья Нечепуренко, основатель аккредитованной языковой школы Daria Pure language school.

«Два года назад, в ноябре 2022, мы проводили такое же исследование и составили топ стран, куда латвийцы собирались переезжать. Тогда топ выглядел так:

Германия – 14% опрошенных собирались именно туда,

Испания – 11%,

Норвегия – 9%,

Швеция – 7%,

Россия – 7%.

Исследование явно демонстрирует, что в Латвии тяжелее всего живется «голубым воротничкам» — то есть рабочим. Среди обладателей основного образования 36% хотят переехать на заработки в ближайшие три года, а среди тех, у кого среднее образование – 23%. Для сравнения, среди латвийцев с высшим образованием переезжать планирует лишь 15%. Среди неквалифицированных рабочих искать лучшей доли за рубежом собирается каждый пятый.

Столь же популярны мысли об эмиграции и среди квалифицированных рабочих и самозанятых – по 21% в ближайшие годы хотят переехать. «Интересно, что самозанятые стремятся переехать в основном в Норвегию и Германию, а вот руководители, среди которых каждый пятый планирует уехать, абсолютный лидер – это Испания», — отмечает Дарья.

«Очень опасное положение сложилось среди молодежи, — обращает внимание основательница языковой школы, — Поскольку среди нынешних студентов каждый третий (33%) собирается уехать в ближайшие три года. То есть образование они получат здесь (и вполне возможно – за счет государства), а «зарабатывать больше» они хотят за границей».

Примечательно, что основные направления для эмиграции молодежи – Великобритания и Дания, причем как для продолжения учебы, так и для получения большей зарплаты. И Испания, конечно, ведь всем хочется солнца и хорошую погоду. Дания широко известна как эмиграционное направление для студентов, поскольку там европейцы могут учиться бесплатно, а датские университеты предлагают множество программ на английском языке.

«Но мало кто знает, что Норвегия тоже позволяет получать сколько угодно высших и профессиональных квалификаций бесплатно. Многие, кто там учился, остаются жить в Норвегии и зарабатывают очень хорошо, поскольку норвежцы, конечно, с большим доверием относятся к специалистам, получившим квалификацию в местных университетах. В Норвегии, кстати, очень много хорошо финансируемых программ по обмену и различных исследований, а также докторских программ», — поясняет Дарья.

Опрос проведен Norstat, в нем участвовало 1000 респондентов.