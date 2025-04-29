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Кто и как может унаследовать пенсию: житейское

«Вести» 29 апреля, 2025 09:20

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"Нам с женой по 50 лет, часть социальных взносов идет на 2-й пенсионный уровень, который, как мы понимаем, считается частными накоплениями. Даже можно наследовать. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это можно сделать. Мы с женой, конечно, хотим жить долго, но, если можно, завещали бы друг другу свои пенсионные накопления..."

Каждый участник 2-го пенсионного уровня, которому еще не назначена пенсия по старости, начиная с 2020 года имеет право выбрать вариант, как распорядиться своим накопленным капиталом 2-го пенсионного уровня, если он умрет до назначения пенсии по старости. Распоряжения налогоплательщика выполнит Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Есть несколько вариантов, как можно использовать накопления пенсионного уровня. Они создаются из части взносов социального страхования, идущих на пенсионное страхование, которой распоряжается по поручению жителя тот или иной управляющий (фонд, финансовое учреждение). Поэтому на эти накопления распространяются определенные гарантии для платящего налоги жителя.

Одним из вариантов является передача накопленного капитала по наследству в порядке, установленном Гражданским кодексом. Почти 80% тех, кто уведомил VSAA о своем выборе, воспользовались этим вариантом. То есть будущий пенсионер до выхода на пенсию должен сообщить Госагентству соцстрахования о том, кому он завещает свои накопления 2-го пенсионного уровня...

Деньги – на ветер

Несмотря на такой рациональный подход к накоплениям со стороны закона, налогоплательщики не торопятся сообщить VSAA о том, кому они хотят передать в наследство свои накопления.

Вместе с тем и наследники не всегда проявляют интерес к завещанным им накоплениям. По информации VSAA, не затребовано наследство более тысячи участников 2-го пенсионного уровня, умерших в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Наверное, сочли, что расходы на нотариуса не оправдают размеров полученного наследства, или не располагали информацией.

Оставшийся в наследство пенсионный капитал 2-го уровня в этих случаях превышает 43,75 евро. В то время как сумма до 43,75 евро не наследуется и перечисляется в специальный государственный пенсионный бюджет...

Что делать наследникам?

Наследники должны подать заявление на получение наследуемой накопительной пенсии 2-го уровня – обратиться к нотариусу. А завещателю рекомендуется в свое время сообщить о своем завещании тому, кому он завещает свою пенсию, или доверенному лицу.

Если наследники не осведомлены о завещании умершего и не планируется открытие наследственного дела у нотариуса, VSAA все же рекомендует выяснить, накоплен ли у умершего пенсионный капитал 2-го уровня.

Это касается случаев, когда умерший:

- родился после 2 июля 1951 года;
- был участником 2-го пенсионного уровня;
- умер после 1 января 2020 года и еще не имел пенсии по старости.

Проверить капитал 2-го пенсионного уровня умершего можно, связавшись с VSAA:

- по телефону 64507020;
- по электронной почте konsultacijas@vsaa.gov.lv;
- лично обратившись в любой центр обслуживания клиентов VSAA.

Время есть

Наследники могут претендовать на долю капитала унаследованной пенсии 2-го уровня в течение 10 лет со дня смерти умершего. До этого времени накопленным капиталом умершего продолжает управлять выбранный им управляющий.

Если наследники не обратятся за пенсией в течение 10 лет, накопленный во 2-м уровне пенсионный капитал умершего будет переведен в специальный пенсионный бюджет...

Больше о пенсионном наследовании – на сайте VSAA в разделе «Пенсия 2-го уровня» (Pensiju 2.līmenis):
vsaa.gov.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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